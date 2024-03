- Több mint egy éve kaptam utoljára válogatott meghívót és bevallom, most nem is számítottam rá, legutóbb ugyanis a kerethirdetés előtt egy órával sms-ben értesítettek a szövetségtől arról, hogy Marco Rossi meghívott a keretbe. Ezúttal azonban a hivatalos kerethirdetés előtt néhány perccel kaptam csak sms-t, amit viszont nem vettem észre, így úgy ültem le a tv elé, hogy nem számítottam arra, hogy az én nevem is szerepelni fog a keretben - mesélte a klub honlapján Tóth Balázs. - Nem is tudom elmondani, mennyire meglepődtem, amikor aztán bemondták az én nevemet is. Nagyon boldog vagyok, hiszen rendkívül nehéz időszak volt az számomra, amikor a Puskás Akadémiánál kikerültem a csapatból. Aztán a Vidihez érkeztem és itt minden remekül alakult. Az egész csapatnak - a játékostársaknak és a szakmai stábnak is - köszönettel tartozom ezért a meghívóért. Jó úgy védeni hétről hétre, hogy mindenki részéről érzem a bizalmat. Hatalmas motiváció számomra az, hogy újra válogatott kerettag lehetek. Úgy gondolom, egy játékos karrierjének a csúcsa az, amikor ott lehet a nemzeti csapatban, amikor a saját országának a címeres mezét viselheti. A válogatott összetartásán is a legjobb tudásom szerint fogok dolgozni azért, hogy méltó legyek arra a bizalomra, amit Marco Rossitól ismét megkaptam.

A magyar labdarúgó-válogatott március 22-én Törökország, 26-án Koszovó nemzeti együttesével vív felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában.