A remek formában lévő felcsútiak ezúttal vasi ellenfelet fogadtak hazai pályán, és már az első félidőben eldöntötték a mérkőzés sorsát. Előbb Nagy Lili lőtt gólt a bal felsőbe, majd Melana Szoruvceva volt eredményes, hogy aztán Tuza Petra révén már hárommal vezessen a Puskás Akadémia a szünetre. A fordulás után továbbra is a házigazda dominált, azonban gól már csak egyszer született, a csereként beálló Zán-Fábián Panna vette be egy szép szóló után Dobó-Nagy Boglárka kapuját, és állította be a 4-0-s végeredményt.

A találkozót követően Halászi Kinga vezetőedző elmondta, az év legjobb meccsét játszották.

– Talán még az őszi szezont is idevehetjük. Mind a kisjátékokat, mind pedig a hosszú labdákat jól alkalmaztuk, szépen futballoztunk, sok helyzetet kialakítva. Elégedett vagyok a lányokkal, extra teljesítményt nyújtottak – idézi a puskasakademia.hu a vezetőedzőt.

A Puskás Akadémia FC női csapata így nagyszerű formában utazhat április 13-án, a bajnokság következő fordulójában a közvetlen rivális MTK Hungária otthonába, majd egy héttel később a Ferencvárosi TC-t fogadja az együttes.

Puskás Akadémia – Haladás Viktória 4-0 (3-0)

Felcsút, Pancho Aréna, Vezette: Alafi

Puskás Akadémia FC: Dannback – Helmeczi, Szemán-Tóth, Tuza – Pécsi (Mayer, a szünetben), Harmat (Szarvas, 58.), Nagy L., Sinka, Staier – Tamók (Zán-Fábián, 68.), Szurovceva (Grönberg, 81.). Vezetőedző: Halászi Kinga.

Haladás Viktória: Dobó-Nagy – Szil (Kránicz, 64.), Urbán, Varró (Gravencz, 64.), Kovács – Pintér, Csáki, Csizmadia (Feketevíziová, a szünetben), Balogh – Németh A. (Nagy D., a szünetben) Németh M. (Csejtei, 64.). Vezetőedző:

Gól: Nagy L. (9.), Szurovceva (19.), Tuza (31.), Zán-Fábián (88.)