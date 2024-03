Kecskés Máté 2006. május 15-én született Székesfehérváron, saját nevelésű játékos. A védekező középpályás már nyáron edzőmérkőzésen játszhatott az első csapatban, a téli felkészülést pedig végig is csinálta Horvátországban. Ebben a szezonban az NB III-ban 16 bajnokin lépett pályára. Az utánpótlásban töltött évei alatt edzői és csapattársai szavazati alapján többször is megválasztották korosztályában az év játékosának.

– Minden nap ezért dolgoztam, kiváltság és megtiszteltetés számomra, hogy saját nevelésű játékosként, 17 évesen profi szerződést kaptam a klubtól, amit próbálok minden edzésen és mérkőzésen meghálálni. Eddigi pályafutásomat teljes egészében a Vidinél töltöttem, a most kötött profi szerződés bizonyítja, hogy megéri kitartóan és keményen dolgozni, mert a klub számít a fiatalokra. Szerencsére már az első csapat kerete sem ismeretlen számomra, nagy célom, hogy tétmérkőzésen is bemutatkozhassam majd náluk, ezen kívül tavasszal szeretnék a Vidi II eredményességéhez is nagyban hozzájárulni – nyilatkozta a klub honlapjának a 17 éves védekező középpályás, Kecskés Máté.