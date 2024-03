Az eddigi 12 mérkőzésen 5 pontot szerzett az élvonalban második idényét töltő Fehérvár FC női együttese. A rendkívül fiatal játékosokkal teletűzdelt Vidit az ősszel sérülések is sújtották, így kissé elmaradt a csapat szereplése a tervezettől.

A téli felkészülés jól sikerült, két-három gólos győzelmeket aratott az együttes edzőpartnerei ellen, csak az Astrától kaptak ki 1-0-ra. Attól az együttestől, melyet a tavaszi bajnoki nyitányon fogadnak a fehérvári lányok.

- Összeálltak a lányok, ezt mutatja az az öt edzőmérkőzés, amelyet a hátunk mögött tudtunk a felkészülés két hónapja alatt - jelentette ki Andorka Péter, a Fehérvár FC vezetőedzője. - Egy vereség van közte, éppen az Astra ellen. Azonban azon a találkozón is felmúltuk ellenfelünket és magunkat is játéképítésben, szervezésben, mentalitásban. A Südburgenland elleni, utolsó felkészülési mérkőzés volt a pont az I-n, hiszen nyáron simán szenvedtünk tőlük 6-2-es vereséget, most pedig legyőztük őket 3-0-ra. Végig domináltak, helyzeteket dolgoztak ki a lányok, kijavították a másik hibáját, támogatták, segítették egymást. Ki vannak éhezve a bajnokira.

Két játékos távozott a télen a Viditől. Farkas Gerda abbahagyta a labdarúgást, míg Székely Zsuzsanna Felcsúton folytatja. A Puskástól érkezett két új játékos, Németh Virág és Jánoska Mirella is beépültek a hölgygárdába.

Németh Virág a Puskás Akadémiától érkezett a Vidihez, megtalálta a helyét

Fotó: Fehér Gábor

Hétfőn közösen uzsonnázott a csapat, a lányok tüsténkedtek, elemózsiát készítettek, a vezetőedző és Réti Patrik videóelemző összevágták a rúgott gólokról készült videófelvételeket. A kötetlen beszélgetés mellé remek kísérő volt, ami motiválható lehet a bajnoki rajtra.

A csapat csütörtökön edzett először füves pályán. A tréningen nem készülhetett együtt a csapattal a térdsérüléssel bajlódó Szehofner Vivien, akinek játéka hiányozni fog a bajnoki összecsapásokon. Azonban a csapat nélküle is képes lehet bravúrokra.

- Örömteli, hogy nem csak egy játékos termelte a gólokat a felkészülés alatt, vagyis csapatszinten tudnak sikereket elérni. Az Astra ellen egy rosszul sikerült labdakihozatalból kaptunk gólt, kielemeztük a szituációt, tanultunk belőle - tekintett vissza a felkészülésre Andorka Péter.

A betegségek ugyan folyamatosan tizedelték a csapatot, így az összeállításon mindig variálni kellett. De a vezetőedző a bajnoki rajtra megtalálta a megfelelő felállást. Nem könnyű a vidis lányok helyzete, a tabella 11. helyén állnak, csak győzelmekkel léphetnek el a kiesőzónából.

- Átérzik a lányok a helyzet súlyát. Tudják, hogy sok múlik ezen a tavaszon, az egyén, a csapat és a klub szempontjából is. Oda fogják tenni magukat.