Fehérvár FC - Ferencvárosi TC 0-2 (0-1)

Sóstói Stadion, 8061 néző. Vezette: Berke Balázs (Szert B., Csatári T.)

Fehérvár FC: Tóth B. - Bese, Csongvai, Szerafimov, Spandler (Simut, 60.), Gergényi - Sigér (Berki, 88.) - Christensen (Tóth T. V., 60.), Katona M. - Stefanelli (Pető M., 69.), Gradisar (Kovács P., 88.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Ferencváros: Dibusz - Makreckis (Botka, 79.), Wingo, Cisse, Civic - Abu Fani, Maiga, Loncar - Zachariassen, Varga B. (Pesic, 79.), Marquinhos (Sevikyan, 79.). Vezetőedző: Dejan Sztankovics.

Gól: Varga B. (42., 51.)

Sárga lap: Katona M. (22.), Szerafimov (50.) ill. Varga B. (59.)

A Sóstói Stadion környékén bandukolva érezni lehetett, ez a nap más, mint a többi. Másfél órával a bajnoki találkozó előtt már nagy volt a nyüzsgés a Csíkvári úton, s a Sóstó Tanösvény szomszédságában. A pénztárak előtt egyre többen álltak sorba belépőikért, a szotyola is fogyott tisztességgel, míg a Vidi Múzeum bejáratának kilincsét is egymásnak adták a látogatók. Rangadót vívott a Fehérvár FC, a címvédő, és a tabellán egy hellyel a piros-kékek előtt álló, második Ferencvárost fogadta a Vidi.

Élőképpel készült az RBD szurkolói csoportja

Fotó: Ferencz Balázs

Több, mint nyolcezer drukker várta a csatát a lelátókon. A Fradi ragadta magához a kezdeményezést, többet birtokolta a labdát, azonban komoly veszélyt nem jelentett a masszívan védekező fehérváriak kapujára. A 9. percben aztán Gergényi szerzett labdát a Fradi térfelén, balról ívelt aztán középre, Gradisar elől csúsztatta el a lasztit Cisse. Egy begyakorolt szituációt sejtetett, mikor Tóth Balázs hosszú kirúgását csúsztatta tovább Gradisar, Stefanelli lopta a távolságot, jobbos lövésébe beleért egy ferencvárosi láb, így lett szöglet az akcióból. Negyedóra telt el a mérkőzésből, mikor Sigér vétett el egy labdát a tizenhatos előtt, Abu Fani csípte el, majd Makreckishez passzolt, aki a kapu fölé durrantott 16 méterről. Nem sokkal később Gradisar iramodott meg egy hosszú indítással, már a tizenhatoson belül járt, mikor Wingo utolérte és szögletre mentett becsúszva. A 22. minutumban a tizenhatossal egyvonalban, balról küldött be egy szabadrúgást Csongvai, Stefanelli teljesen üresen érkezett a hosszúra, fejese azonban Civic hátáról pattant vissza a mezőnybe. A Ferencváros valahogy magabiztosabbnak tűnt, Marquinhos lapos centerezésére Civic érkezett, Gergényi szabadított fel a gólvonal előtt. A 36. percben Wingót verte meg kontrából Stefanelli, azonban inkább a másik védő irányába indult, mint hogy üres területre robogott volna, így oda lett a helyzet. A 39. percben Sigér révén fejlődött fel a Vidi, Gradisar elé került a labda, aki 16 méterről jobb belsővel tekerte el a bal alsó felé, Dibusz Dénes hatalmas vetődéssel védett bravúrosan. Hiába futballozott azonban fölényben a Vidi a találkozó ezen szakaszában, a Ferencváros szerzett vezetést. Sigértől vették el a labdát a felezővonal közelében, de még vendégtérfélen, Marquinhos futott fel a bal oldalon, pontos ívelése pedig épp a berobbanó Varga Barnabás fejét találta meg, a válogatott csatár pedig a hálóba bólintott, 0-1.

A fordulást követően nem igazán szabadult ki a Vidi saját térfeléről, s a tompa futballt újabb góllal büntette a Fradi. Civic vaktában balról belőtt labdájára Varga Barnabás a semmiből érkezett, s előrevetődve fejelt a kapuba 6 méterről, 0-2. Rögtön ezután hatalmas lehetőség adódott a hazaiak előtt is. Katona Mátyás rohant fel a bal oldalon, remekül centerezett, de Stefanelli nem találta el jól a labdát a kapu torkában, s a játékszer elpattogott keresztbe... S ez a jelenet markáns különbséget rajzolt a két gárda közé. Hatvan perc elteltével kettős cserével próbált frissíteni Bartosz Grzelak. Azonban továbbra is sok hibával futballozott a Vidi, a pontatlan passzok gátolták a támadások futtatását. A Fradi egyre inkább lubickolt, Zachariassen és Marquinhos lövését is védte Tóth Balázs. Dibusznak is akadt aztán dolga: Csongvai Áron 26 méteres szabadrúgása nyomán tolta ki a labdát a jobb felső elől. Próbálkozott a Fehérvár, Pető Milán beállásával meg is élénkült a játék. Ekkor piros-fehér-kék füstfelhőből eregettek tűzijátékot a fehérvári ultrák, s a Vidi játékosai is megpróbáltak rakétákat gyújtani. Gradisar elől csak nagy nehezen sodorta el a labdát Dibusz. Az utolsó percekben a Vidi uralta a játékot, de nagy gólhelyzetet nem tudott kialakítani, így a Ferencváros elvitte a pontokat a Sóstói Stadionból.