Pécsi Ármin valósággal berobbant a Puskás Akadémia kezdőcsapatába, és az NB I-be. A fiatal kapus Markek Tamás sérülése miatt kapott lehetőséget a Paks elleni tavaszi szezonnyitón, majd a Zalaegerszeg, a Kisvárda, az MTK és a DVSC elleni találkozón is szerepelt, utóbbin pedig bemutatott egy olyan védést, amit az MLSZ a 22. forduló legszebbjének választott.

– Már két éve köztünk van Ármin, volt most egy féléves csákvári kitérője, ahol szerintem nagyon jól teljesített, és értékes tapasztalatokat szerzett fiatalon – nyilatkozta lapunknak Szolnoki Roland, a Puskás Akadémia csapatkapitánya. – Azt kell mondanom, hogy kapus poszton nálunk mindig nagyon nagy a rivalizálás, három azonos képességű kapusunk van, ami Balajcza Szabolcs kapusedzőnek az érdeme, hiszen mindenki naprakész, nagyon jól dolgoznak az edzésen, és aki megkapja a lehetőséget az él is vele. Ármin már az edzőtáborban is szerepet kapott, jól védett, szóval megérdemelte, hogy bemutatkozhasson az NB I-ben, és láthatjuk, hogy most már zsinórban egymás után ő védi a kapunkat.

Pécsi Árminé lett a 22. forduló legszebb védése

Forrás: puskasakademia.hu

Szolnoki Roland arról is beszélt, hogy Pécsi Ármin nagyon pozitív személyiség, és bizonyítani akar, majd kiemelte