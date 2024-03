Már bő fél órával szurkolói ankét kezdete előtt jó néhány autó állt a parkolóban, valamint nyitásra váró főbejárat előtt jó néhány szurkoló várakozott már Volán mezben. Bár a csapat rájátszása talán ideje korán véget ért, a fantasztikus történelmi alapszakasz második hely sokáig emlékezetes marad minden fehérvári hokiszeretőnek.

A szombat délutáni szurkolói találkozóra több százan látogattak ki, az esemény Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnöke nyitotta meg. Az elnök azzal kezdte, hogy meglepő fordulattal kezdődött a szezon, és sajnos azzal is zárult, hiszen a felkészülés előtt nem sokkal váratlanul felmondott Kevin Constantine, így a karmesteri pálcát a Kiss Dávid vezette szakmai stáb vette át, majd az idény végén, a Pustertal elleni negyeddöntős párharcban talán a vártnál korábban véget ért az együttes menetelése a rájátszásban. Gál Péter beszédében megköszönte a klub minden alkalmazottjának a munkáját, valamint a szurkolókkal ismertette a jövő évi bérlet és jegy árak tervezetét, amelyek immáron a kék-fehérek új otthonába, az Alba Arénába szólnak majd. Egyébként az új csarnokkal kapcsolatban is több kérdés érkezett a vezetőkhöz, legyen szó akár a hazai kispad elhelyezkedéséről, a vendég szektorról, vagy a parkoló helyzetről. Utóbbival kapcsolatban kiemelték, hogy az Alba Aréna melletti területen már elkezdődtek a földrendezési munkák, ahol újabb, 400 autó befogadására alkalmas parkoló áll majd a látogatók rendelkezésére.

Szélig Viktor, a fehérváriak általános menedzsere rövid értékelése mellett a keret jelenlegi állásáról is szót ejtett. Mint kiderült, Csollák Márkó, Bartali István, Németh Kristóf, Hári János, Kiss Roland, Terbócs István, Horváth Dominik, Ambrus Csongor, Vértes Nátán, Magosi Bálint, valamint Ambrus Gergő rendelkezett már érvényes kontraktussal a következő szezonra is. Ezt követően kiderült, Stispicz Bence, Markus Phillips, Josh Atkinson, Tim Campbell, Anze Kuralt és Mihály Ákos is meghosszabbította a szerződését. Biztosan nem marad a Volánnál Daniel Leavens, Pascal Laberge, Olivier Roy, Nilsson Henrik, Carter Robertson, valamint Vokla Roland. Gleason Fournier, Tim McGauey és Guillame Leclerc esetében még folynak a tárgyalások a klub, valamint a játékosok kapcsán. Egy új igazolás derült ki, akit már láthattak a szurkolók ebben a szezonban, Falus Ádám ezúttal már nem a FEHA19, hanem a Hydro Fehérvár AV19 keretéhez tartozik majd.

A csapat vezetőedzője, Kiss Dávid is megköszönte mindenki munkáját, valamint kitért a szurkolókra is, akik nagyszerű hangulatot varázsoltak a Raktár utcába. A „kötelező körök” után a jelenlévők kérdezhettek is a vezetőktől, fényt derül arra, hoy 936 decibellel zajlott a szurkolás az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnoknak, de egy aranyos gyermek matekfeladványt is adott Szélig Viktoréknak, miszerint ha a gárda minden meccsét megnyerné, hány találkozót játszana az Alba Arénában a Volán. A tervek szerint egyébként még a CHL, azaz a Bajnokok Ligája előtt felkészülési mérkőzésén is jégre lépne hazai környezetben a Fehérvár, de a felkészülés pontos menete még képlékeny, de egy biztos, nagyjából három hetet tudnak majd együtt gyakorolni a játékosok a válogatott olimpiai selejtezője, valamint a BL miatt.

A kérdések után pedig eljött a dedikálás és a fotózkodás ideje, kígyózó sor állt a játékosok körül, akik kitartóan osztogatták az aláírásokat, pózoltak a közös képekhez.

A következő napokban a feol.hu oldalán számos interjúval jelentkezünk a Hydro Fehérvár AV19 kapcsán, többek között Gál Péter Pál, Szélig Viktor, Hári János, valamint Josh Atkinson is nyilatkozott a Fejér Megyei Hírlapnak.

A Hydro Fehérvár AV19 kerete a 2024/2025-ös szezonra:

Edzői stáb: Kiss Dávid, Tyler Dietrich, Samuli Nordman

Kapus: Horváth Dominik

Hátvédek: Csollák Márkó, Falus Ádám (2025/2026), Kiss Roland, Stipsicz Bence (2026/2027), Tim Campbell (2025/2026), Markus Phillips, Josh Atkinson

Csatárok: Ambrus Gergő, Ambrus Csongor, Németh Kristóf, Hári János, Terbócs István,Magosi Bálint, Vértes Nátán, Bartalis István, Mihály Ákos (2025/2026), Anze Kuralt (2025/2026)