2024. március 16., szombat, 15:00

Sárosd (7.) – Ercsi Kinizsi (6.) – ősszel 2-0

Rauf Dávid a Sárosd vezetőedzője: – Tordason esetleg alakulhatott volna jobban is a végeredmény, az utolsó percben volt egy nagy lehetőségünk, amelyet a kapusba rúgtunk, de igazságos döntetlen született, mert a hazaért neki is voltak helyzeteik. Jó mérkőzés volt, sok párharc jellemezte. Az Ercsi elleni találkozó szerintem háromesélyes, szeretnénk ideiglenesen hazai környezetben nyerni, mert lassan több pontot szerzünk idegenben, mint itthon. Szeretnénk ezen a tendencián javítani!

2024. március 17., vasárnap, 15:00

Ikarus-Maroshegy (8.) – Sárbogárd (2.) – ősszel 2-5

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: – A Kápolnásnyék elleni mérkőzésünkön igazságos döntetlen született, nyerhettek volna ők is, és mi is, de Nyékről ritkán szoktak ponttal távozni csapatok, így nem mondhatom azt hogy csalódott voltam az eredmény szempontjából. Az ugyan fájó volt hogy öt perccel a lefújás előtt nem tudtuk kivédekezni a hátralevő időt, de az még jobban fájt, hogy egy héttel korábban nem tudtuk legyőzni a Mányt. Tisztában vagyunk azzal, hogy a Sárbogárd pihenten érkezik hozzánk vasárnap, sőt ősszel nagyon simán legyőztek bennünket, bízom abban, hogy most nagyobb próbatétel elé állítjuk ellenfelünket, és az is biztos, hogy nem feltartott kézzel futunk ki a pályára. Remélem, hogy jó napot fogunk ki, és legalább egy pontot otthon szeretnénk tartani.

Csór Truck-Trailer (13.) – Tóvill Kápolnásnyék (4.) – ősszel 1-3

Pécsi László a Csór Tuck-Trailer vezetőedzője: – Mányon a mérkőzés elején elégedettek lettünk volna az egy ponttal, de a találkozó végén kissé csalódottak voltunk, mert úgy érzem, hogy az egész meccs során többet tettünk a győzelemért. A csapat jól játszott, nagyon küzdelmes összecsapás volt, amennyit a mányi pálya talaja lehetővé tett maximálisan kihasználtuk. Elismerésem az ellenfél csapatának, akik nem adták fel, és az utolsó percig küzdöttek az egyenlítésért. A Kápolnásnyék elleni párharcnak nem mi vagyunk az esélyesei, sem a tabellán elfoglalt helyezés, sem pedig a hazai pálya eddig semmilyen előnyt nem adott. Ennek ellenére természetesen készülünk, és szeretnénk meglepetést okozni, és legalább egy pontot otthon tartani. Nagyon várom az első hazai győzelmet, sokat dolgozunk érte! Reálisan nézve azonban a forduló meglepetése lenne, ha meg tudnánk verni a Nyéket.

Enying (14.) – Mány-Bicske II. (10.) – ősszel 2-2

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: – A sikertelen tavaszi idénykezdés után elszántan és nagy tervekkel utaztunk szomszédvári rangadóra. Mindenképpen szerettünk volna visszavágni a Lajoskomáromnak az őszi hazai vereség miatt és persze végre elindulni felfelé azon a bizonyos létrán. A mérkőzés persze megint nem úgy indult, ahogy szerettük volna. Megvoltak a helyzeteink, de 60 percig többnyire alárendelt szerepet játszottunk. A második félidei cseréink aztán nagyon jól szálltak be, s ez meghozta a várva várt áttörést. Olyan gólokat sikerült szereznünk, amilyenekkel tipikusan ki szoktunk kapni a hajrában. Voltak hibák mindkét oldalon, de ellenfelünknek is akadtak helyzeteik a végjátékban, szóval nagyon meg kellett küzdenünk a 3 pontért. Vasárnap a Mány érkezik, akikkel mindig jó meccseket vívunk. A formák alapján ez egy háromesélyes derbi, de nagyon remélem, hogy lendületben maradunk, s így inkább nekünk áll majd a zászló. Persze ehhez kell a múlt hetihez hasonló fegyelem, akarat és csapatösszetartás. A felálláson legalább egy ponton biztosan változtatunk, mert lesznek hiányzóink, de mindenképpen támadóbb szellemű játékra készülünk.

Martonvásár (12.) – Tordas (5.) – ősszel 2-2

Nagy Tibor a Martonvásár vezetőedzője: – Legutóbb Sárosdon fontos pontot szereztünk, és ez jól jöhet még a végelszámolásnál. Már csak azért is, mert ősszel vereséget szenvedtünk tőlük, úgyhogy valamelyest javítani tudtunk így ellenük a mérlegen. A Tordas ellen ugyanúgy győzelemre fogunk játszani, próbáljuk irányítani a mérkőzést, és egészen biztos, hogy nem lesz könnyű dolgunk. A Tordas köztudottan nehéz ellenfél, a dobogóért küzd. Amennyiben mindenki egészséges lesz, akkor véleményem szerint egy nagyon szoros mérkőzés játszottunk velük. Egyértelműen jót tett a vasárnapi pihenő, akik sérültek, vagy betegek voltak felépültek, és teljes kerettel tudtunk dolgozni a héten.

KK Grain KFT.-Mezőfalva (11.) – Lajoskomárom (9.) – ősszel 0-2

Villám Balázs a KK Grain KFT.-Mezőfalva vezetőedzője: – Látszott vasárnap, hogy a Főnix csapata nem a megye egyes bajnokságra pallérozódott, hanem egy osztállyal a feljebb szeretne lépni. Ez mind az eredményben, mind a játékban be is bizonyosodott, és nem véletlen az sem, hogy veretlenek a bajnokságban. Mi pedig nem voltunk éppen a legjobb formában, hogy meg tudtuk volna állítani őket. Igazság szerint nem is őket szeretnénk megverni, ha nem a többi csapatot. A hétvégén hazai pályán javítanánk, kevésbé leszünk talán foghíjasok, a sérültjeink visszatérnek. Vissza akarunk vágni a Lajoskomáromnak az őszi vereségért, mert azon a mérkőzésen nem éreztem jobbnak ellenfelünket, úgyhogy reméljük ezúttal fordulni fog a kocka.

Móri SE (3.) – MÁV Előre FC Főnix (1.) – ősszel 0-3

Németh Bálint a Móri SE vezetőedzője: – Nagyon bízunk benne, hogy zsinórban hat győzelem után jön a hetedik. A Főnix FC is hasonló cipőben jár, mint mi, úgyhogy egy ki-ki mérkőzésre, igazi rangadóra számítok. Örülök annak, hogy a Főnix-el játszunk, mindig szeretünk olyan csapatok ellen pályára lépni, akik tényleg futballozni akarnak, és nem a futballt elrontani. Volt erre is példa az elmúlt időszakban, bőven találkoztunk olyan csapatokkal, amelyek inkább rombolják a futballt, és nem játszanak. Remélem, egy jó mecset fogunk játszani, bízom a játékosokban, bízom abban, hogy motiváltak lesznek, szeretnénk otthon tartani a három pontot, és megszakítani a Főnix veretlenségi szériáját! Vissza szeretnénk vágni az őszi vereségért, ott 70 percig voltunk partiban, úgy érzem felnőttünk annyit azóta, hogy 90 percig szoros mérkőzés játszunk.

Szabadnapos: Bodajk SE (15.)