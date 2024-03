Az elmúlt években már megszokott módon, a szezon végeztével próbajátékot hirdet a fehérvári hokiakadémia, ami a jégkorong sportágnak a módszertani központja. A FEHA19 az egyetlen olyan államilag elismert hokiakadémia Magyarországon, amelyik felnőtt csapatot is indít az Erste Ligában, ennek az együttesnek az alapját U21-es, vagy annál fiatalabb játékosok alkotják.

– Számos nemzetközi mérkőzésünk van sok utazással, és egy Erste Liga csapatot is versenyeztetünk. Ez a több frontos helytállás megköveteli, sportszakmailag igényli a megfelelő sportolói létszámot. Nemzeti Akadémiaként feladatunk az, hogy tehetségek lépjenek be a rendszerbe és a leghatékonyabb módon képezzük őket. Továbbra is az egyik fő bázisunk a preakadémia, azonban az is látszik, hogy szükséges oldalágról tehetségeket bevonni, amely így, a sportban nélkülözhetetlen versenyhelyzetet teremt. Végső soron ez az akadémiai rendszer célja is. Nem feltétlenül létszámban gondolkodunk a próbajáték kapcsán, hanem inkább minőségben. Ez egy tökéletes felmérő lehet mindenki számára" – mondta Kovács Csaba, a FEHA19 akadémiájának szakmai igazgatója a klub honlapjának.

A jelentkezés már elindult, a próbajáték napja április 13-án lesz, a fiatal tehetségek március 31-ig egy kérdőív kitöltésével jelentkezhetnek.