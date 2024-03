- Ahogy közeledik a szombat 11 óra, azt érzem, hogy egyre koncentráltabb a csapat, mindenkiben ott van a bajnoki drukk - mondta a csütörtöki tréning előtt Németh Noémi a Fehérvár FC NB I-es női csapatának kapusa. Nájmi, ahogy mindenki becézi, folyamatosan sürög-forog, a stadion környékén sertepertél, edz, edzést tart, vagy ügyeket intéz. Az NB I-ben második idényét töltő együttes egyik motorja. Aki élvezi a folyamatos küzdelmet szeretett posztjáért. Terestyényi Annával alkotják a női gárda kapusszekcióját.

- Amióta a Vidinél vagyok, a kapusposzton volt a legnagyobb harc. Teressel (Terestyényi Anna - a szerk.) is rendkívül nagy a harc hétről-hétre, de úgy érzem, hogy folyamatosan tudjuk egymást motiválni. Ha az egyikőnknek rosszabb időszaka van, nem hagyjuk magára, felhúzzuk. Minden egyes percért, vagy mérkőzésért meg kell dolgozni. Ez így van rendjén - vélekedik a 22 éves hálóőr.

A bajnokság elején, és a kupameccseken is Németh Noémi (sárgában) védte a kaput

Fotó: Kricskovics Antal

Németh Noémi vezérként működik, az edzéseken is figyelmezteti társait, ha nem megfelelően végzik a gyakorlatokat.

- A munka híve vagyok, ha csinálunk valamit, azt tegyük rendesen. Ha a többieknek plusz motivációra van szükségük, szeretek segíteni. Segítőkésznek tartom magam. Sok időt töltök a Sóstón, itt dolgozom, ráadásul az U14-es kapusokkal is foglalkozom. Nagy öröm, ha pozitív visszajelzést kapok a kis kapusaimról, hogy rengeteget fejlődtek. Azt érzem, hogy eredményes a közös munka és ők is élvezik az edzéseket. Mindig jelen volt az életemben valamilyen sport, úsztam, kézilabdáztam, tornáztam nagyon sokáig, aztán hirtelen jött a labdarúgás. Versenyszerűen úsztam, de egy idő után nem éreztem magam jól a medencében. Lehetőségem nyílt külföldre is kimenni, amitől megijedtem 12 évesen. Az iskolában kézilabdáztam is, a diákolimpiákról is pozitív visszajelzéseket kaptam, sőt a móri egyesületbe is le akartak igazolni, de közben már a labdarúgásba is belekóstoltam, ami nagyon tetszett. Minden szünetben rúgtuk a bőrt a fiúkkal a betonpályán. Úgy éreztem, ebben jobban megtalálnám a helyem, a focihoz húzott a szívem. Láttam, hogy Fehérváron van egy női csapat, s jelentkeztem. Az iskolában sokat fociztam a fiúkkal, így volt némi alapom. Az elejétől fogva kapus voltam. Sokszor vágytam a mezőnybe is, sőt, a mai napig élvezem, ha mezőnyben van rám szükség, de a kapusposzt nekem mindig nagyon sokat jelentett. Nem is szeretném feladni, terveim között szerepel, hogy kapusedzői pályára lépek.

Úszott, kézilabdázott, tornázott, de a futball fogta meg a szívét

Forrás: fehervarfc.hu

Sportiskolába járt, majd átjelentkezett egy szakmai iskolába, ahol kereskedelmet és marketinget tanult, technikusi végzettsége van. Mint mondja, mindig érdekli valami, nem lehetetlen, hogy gondol egyet, s kitanul egy másfajta szakmát is.

Azonban most a futballra koncentrál. Nagy feladat előtt áll az Andorka Péter trenírozta együttes: ki kell harcolni a bennmaradást. Úgy tűnik, buzog a harci szellem a fehérvári lányokban.

- A közösség mindig nagyon egyben volt nálunk, talán ez is az erősségünk. A szoros és nagyon jó öltözői közösség tartott minket egyben. Nagyon remélem, hogy ez visz minket előre a tavaszi szezonban, és ki tudjuk harcolni a bennmaradást - fogalmazott Németh Noémi. - Pontot és pontokat kell gyűjtenünk, hogy megmutassuk: nekünk igenis az NB I-ben van a helyünk. Azt érzem, hogy ezt a koncentrációt és akaratot, ami az edzéseket is jellemzi, ki fogjuk tudni vinni a pályára és mindent megteszünk egymásért, hogy benn tudjunk maradni.

A Vidi férfi együttesének hálóőre, Tóth Balázs nagy példaképe Noéminek. Ugyan egy klubban dolgoznak, de még nem vitatták meg a kapuslét szépségeit.

- Nagyon jó kapusnak tartom. Nem beszélgettünk még, de mikor Hegedűs Ferenc kapusedzővel edzünk a pályán, arra járva köszön, és jó munkát kívánunk egymásnak - mosolygott a Vidi női együttesének másodikszámú hálóőre.

A jó munka gyümölcsének pedig illene beérnie szombat délelőtt, az Astra ellen.