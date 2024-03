Jobban kezdte a találkozót a fővárosi csapat, inkább Márkus kapuja előtt járt a pakk, ezen a helyzeten nem segített a BJA emberelőnye sem, ám a fórt kibekkelték a fehérváriak. Kicsivel később Tóth Richárd nem túl szép megmozdulása után emberelőnybe került a FEHA19 is, ám Farkas eszén nem sikerült túljárni. Egyenlő létszámban jobb és élesebb volt a Fehérvár, elsősorban a Blasko vezette első, és az Ambrus Csongor vezette harmadik sor tudta beszorítani hosszabb időre a vendégeket.

A második harmad elején egy fennmaradó fórt még ki kellett védekeznie a FEHA19-nek, ezt a feladatot megugrották a fiatalok. A szünetben feltehetőleg alapos fejmosását tartatott Kangyal Balázs tanítványainak, ugyanis mintha egy teljesen más csapat jött volna ki erre a játékrészre, többször is beszorult a Fehérvár, de Márkus és a blokkok tartották az eredményt. Nyolc perc elteltével a legnagyobb helyzet a hazaiak előtt adódott, egy késleltetett kiállítás során Zezelj vezethette ziccerben a kapusra, ám Farkas védett. A fórban kiugrott a BJA, ám Nagy lehetőségénél Márkus is megmutatta, lehet rá számítani. A harmad második felére mindkét gárda feljebb kapcsolt, Dézsi közel volt a vezetés megszerzéséhez, azonban nagy helyzetbe Farkasba lőtte a korongot. A játékrész végére még jutott egy fővárosi emberelőny, Tsulyhin ütőjébn két alkalommal is benne volt a gól, de szerencsére benne is maradt.

A harmadik harmad elején Dobod ordító nagy helyzete maradt ki, jól forgatott a FEHA19, abszolút egyenrangú ellenfelei voltak az ötödik helyezett fővárosiaknak. A túloldalon Mozer lehetőségénél már-már örültek a BJAHC játékosa, de Márkus lepkéssel hatalmasat védett. Hét és fél perc eltelte után megszerezték a vezetést a vendégek, Szabó Bence értékesített egy kipattanót, 0-1. A játékrész derekán emberelőnybe került a Fehérvár, Csollák járt a legközelebb az egyenlítéshez, de oldalról leadott lövését fogta Farkas. A folytatásban sem adtak fel a FEHA19, mentek előre becsülettel a fiatalok, Farkasnak volt is dolga bőven, de egyenlíteni nem sikerült.

FEHA19 – BJAHC 0-1 (0-0, 0-0, 0-1)

Székesfehérvár, 323 néző. V.: Tóth R., Soós D., Szabó D., Sábián.

FEHA19: Márkus – Rachinskiy, Bogesic, Ulamec, Zezelj, Blasko – Falus, Vokla, Farkas L., Németh Z., Keceli-Mészáros – Kasinski, Csollák, Fekete, Dobos, Ambrus – Bajkó, Balasits, Alapi, Keresztes Zs., Dézsi. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

BJAHC: Farkas R. –Szabó B. 1, Pozsgai, Galoha, Mozer (1), Schlekmann (1) – Dóczi, Tóth G., Molnár, Keresztes L., Tsulyhin – Vorobev, Teslenko, Nagy K., Ravasz, Weidemann – Tóth R., Viikila, Molnár, Sági. Vezetőedző: Kangyal Balázs.

Kiállítások: 10, ill 8 perc.

Kapura lövések: 33-30.