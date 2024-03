Szoros mérkőzésen, végül egy ponttal kellett beérnie a Puskás Akadémiának a Ferencvárosi TC otthonában. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Hornyák Zsolt a csapatmunkát emelte ki, valamint Pécsi Ármin teljesítményéről is elismerően beszélt. Hozzátette, kényszerből kellett jó pár poszton változtatnia a kezdőcsapaton, de így is elégedett.

– Az öltözőben a csapatmunkát emeltem ki elsősorban. Kemény dolgoztak a fiúk a héten és megérdemelték a lehetőséget, akár Slagveerre vagy Levire gondolok. Őket is azért cseréltem le a 70. perc környékén mert a Ferencváros túl sok támadót küldött be és reagálnom kellett erre. Úgy gondolom jó mérkőzést láthattunk magyar szinten, közel voltunk a győzelemhez, de épp úgy a hazaiak is – kezdte gondolatait Hornyák Zsolt.

A felcsútiak vezetőedzője kitért arra is, hogy az Újpest ellen nem érezte a csapat erejét és a csapatmunkát, míg itt kifejezetten elégedett volt ezzel, és ez a döntetlen úgy ítéli meg, hogy felért egy győzelemmel is. Kiemelte, pozitívan értékeli az összecsapást.

– Ha egy nevet kellene mondanom akkor nagy dícséretet érdemel Pécsi Ármin. Egy 19 éves fiatalember állt a kapuban, aki nagyon jól teljesített a védők mögött. Persze a csapatomat is dícsérem, hiszen nem lenne korrekt ha csak egy embert emelnék ki. Remélem, hogy így tudjuk folytatni a következő mérkőzésen is, és hazai pályán meg tudjuk szerezni a három pontot a Fehérvár ellen – zárta gondolatait Hornyák, aki sok sikert kívánt a válogatott játékosoknak.