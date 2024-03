– Nagyon nagy élmény nekem, hogy itt lehetek ezen a versenyen, ezért dolgozom minden nap, hogy ide eljussak – kezdte gondolatait Szőke Ádám Gábor, a Kiskút Open selejtezőjében szabad kártyát kapó teniszező. Hozzátette, már látta a sorsolást, nehéz ellenfelet kapott, de ezen a szinten már nincs könnyű meccs állítása szerint. Kiemelte, hogy nyomás nélkül játszhatok, ami segíteni szokott neki, hiszen így bátran elengedheti a kezét.

Szőke Ádám Gábornak nem lesz ismeretlen a Kiskút Tenisz Klub pályái, hiszen korábban már játszott itt Viszló Trans Kupán, ráadásul az F1-es kategóriában nemrég diadalmaskodott is. A 19 esztendős tehetség most is mindent bele fog adni azért, hogy szorosabbá tegye a selejtező első mérkőzését, de a legnagyobb célja, hogy nyerjen az olasz Samuel Vincent Ruggeri ellen. A magyarnak van már tapasztalata ezen a szinten, a tavalyi évben játszott a hazai Szuperligában, ahol egy ukrán 500. hely körüli játékossal, a már az ATP Tour mezőnyében vitézkedő Marozsán Fábiánnal, a Kiskút Open második kiemeltjével Piros Zsomborral és egy osztrák 300-400. hely környékén jegyzett teniszezővel is játszott.

– A második kvalis meccsem még nehezebb lehet majd, hiszen a nemrég még top30-as Filip Krajinovics is az ellenfelem lehet – folytatta Szőke, aki a szerb klasszissal, vagy a spanyolok korábbi top100-as játékosával, Carlos Tabernerrel játszhatna a főtábláért. Elmondta, mind a két játékos nagyon tapasztalt és biztos benne, hogy jó meccset játszana ellenük.

Apró gondolatként már az is ott motoszkál Szőke fejében, hogy a főtáblán akár Dominic Thiemmel vagy Richard Gasquettal is összefuthat, hiszen mindkét világsztár selejtezőből érkező ellenfelet kap majd. Erről elmondta, ha sikerülne feljutnia a főtáblára akkor nagyon örülne, ha valamelyik sztárral oszthatná meg a pályát, nagyon sokat lehet tőlük tanulni, hiszen mindkét játékos rendkívül rutinos és szinte mindent tudnak a teniszről.

– A januári verseny óta nem játszottam a Kiskút Tenisz Klub pályáján, ma azonban két órát edzettem rajta. Szeretek itt játszani, mert sokszor nyertem itt versenyt, úgy ismerem ezeket a pályákat mint a tenyeremet, ez pedig biztos segíthet valamennyit – emelte ki Szőke.

Nino Serdarusic a tavalyi évben a döntőig menetelt

Fotó: Foto Olimpik

Szőke Ádám Gábor mellett a Kiskút Open tavalyi versenyének egyik döntősét, Nino Serdarusicot is elértük, aki szintén nyilatkozott lapunknak. A horvát játékos jelenlegi ranglista-helyezése miatt nem fért fel a főtáblára, csak a selejtezőben kezdhet, ahol a litván Edas Butvilas lesz az ellenfele.

– Mindenki jól játszik már ezen a szinten, sohasem tudhatod, hogy mire számíthatsz – kezdte gondolatait a 27 esztendős horvát, akit 2022 nyarán az ATP-világranglista 167. helyén jegyezték. – Jó edzéseim voltak ezen a héten, szóval készen állok a vasárnapi harcra, főleg ha visszaemlékszek arra, hogy milyen jó hetet töltöttem el tavaly Székesfehérváron.