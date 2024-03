A MÁV Előre Foxconn férfi röplabda csapata magabiztos győzelmet aratott a Dág KSE ellen az Extraliga alapszakaszának utolsó mérkőzésén szerda este.

Fantasztikus idényen van túl a MÁV Előre Foxconn férfi röplabdacsapata. A fiúk Dávid Zoltán irányításával kezdték meg az idényt, sokáig veretlenek voltak a bajnokságban és tartották a lépést a FINO Kaposvárral. Az alapszakaszgyőzelem kérdését is csak a 18. mérkőzésen tudta eldönteni a somogyi együttes, a székesfehérváriaknak így be kellett érnie a második hellyel.

Az alapszakasz utolsó összecsapásán a Dág KSE látogatott a VOK Sportcsarnokba. A hazaiak számára már tét nélküli volt az utolsó forduló, azonban a vendégek még harcban álltak azért, hogy a hetedik helyen zárjanak, így jobb pozícióba kerüljenek a rájátszás előtt. Ehhez mindenképp győzniük kellett volna, és reménykedni abban, hogy a Kecskemét nem tudja legyőzni a Szegedet. Ez nehéz feladatnak ígérkezett, hiszen idegenben az utolsó öt mérkőzéséből négyet is elbukott a gárda, csak a sereghajtó Dunaferrt tudta legyőzni.

A MÁV Előre hazai pályán eddig csupán egyszer, még 2021-ben kapott ki mostani ellenfelétől, azóta háromszor is legyőzte. Ráadásul a legutóbbi idegenbeli összecsapáson is csak egy szettet engedélyezett a Dágnak.

Az első szett szoros játékot hozott, sokáig a vendégek kezében volt az előny, de 11-11-nél átvette a vezetést a Loki. A folytatásban aztán kinyílt az olló, végül pedig négy ponttal behúzta az első felvonást a házigazda, 25-21.

A szünet után ismét lendületesen kezdett a Dág, sokáig két ponttal vezetett 12-12-nél azonban felzárkózott a MÁV Előre. Ezután még a vendégek úgy látszott kezelni tudják a helyzetet, de 16-16 után ismét kezébe ragadta a hazai csapat a kezdeményezést, és öt ponttal behúzta a játszmát, 25-20.

A harmadik felvonásra elfogyott a vendég csapat, 14-4-nél már tíz volt a különbség. Ez a henger tovább folytatódott, nem hagyott alább a lendület, 22-8-nál már 14 volt a különbség, végül azért tíz pontot összehozott a Dág, 25-10.

A MÁV Előre így egy magabiztos, három szettben aratott győzelemmel hangolt a rájátszásra.

MÁV Előre Foxconn – Dág KSE 3:0 (25-21, 25-20, 25-10)

Székesfehérvár, VOK Sportcsarnok, 63 néző, Vezette: Sík, Horváth

MÁV Előre Foxconn: Szabó V. 3, Ambrus 6, Eke 8, Koci 5, Pesti 10, Janke 13. Csere: Boa 7, Tomanóczy 6, Fazekas 1, Szávai 1, Sebestyén, Dileo 1, Takács (liberó), Szentesi (liberó). Vezetőedző: Adrian Pricop

DÁG KSE: Krupánszki 1, Kun 10, Szabó B. 1, Sow 2, Flachner 3, Csordás 7. Csere: Molnár, Kókai, Bandi, Pongó 1, Farkas (liberó), Czibula (liberó). Vezetőedző: Buzás Miklós