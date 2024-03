Ha augusztusban a fehérvári hokiszurkolók orra alá raknak egy papírt, amin a Volán idei teljesítménye szerepel, valószínűleg kérdés nélkül mindenki aláírta volna. Nincs ezzel másképp Gél Péter Pál, a klub elnöke sem, aki a nem várt fordulatokkal körbeölelt idény kapcsán összességében elégedett.

– Jó pár nappal a hetedik mérkőzés után vagyunk már, kicsit leüllepedtek a dolgok, összességében egy pozitív kicsengésű szezon volt, ezt augusztusban aláírtam volna, három éven belül másodjára érjük el a CHL-t, kemény munkával a második legtöbb győzelmet szereztük. Nem várt fordulattal kezdődött az idényünk, Kevin itt hagyott minket, így Kiss Dávidnak egy évvel előbb át kellett vennie a karmesteri pálcát, szerencsére ez zökkenőmentesen sikerült is. Aztán az egész szezon egy kicsit nem várt pofonnal fejeződött be, a hetedik mérkőzést sajnos nem sikerült itthon behúzni. Ez egy keserű pirula a szezon végére, de mikor ennek hatása elmúlik, az összképet nézve jó idényünk volt, és ezt nem csak a kincstári optimizmus mondatja velem. Amit a Dudu és stábja letett az asztalra az alapszakaszban, az megsüvegelendő, történelmi csúcsokat döntögettünk. Nagyon jó és fontos, hogy az Alba Arénába úgy költözhetünk át, hogy a Bajnokok Ligáját fogadhatjuk az új otthonunkban. Sajnos a legrosszabb pillanatban lett egy kis fásultság a csapatban, amikor a Pustertal célzott playoffs hokijára nem találtunk megoldást a jégen, ez sajnos a szezonba került. Azonban ebből is tanulhatunk és építkezhetünk tovább. A szakmai stáb ezeket a tapasztalatokat biztos vagyok benne, hogy beépítik a következő szezon menedzselésébe – mondta lapunknak Gál Péter Pál.

A tavaszi, nyári tervek megvannak, a keretet kicsit átalakítja a vezetőség, de az alapvető nyomvonalak nem változnak, továbbra is fontos a magyar mag.

– Dolgozunk azon, hogy minél több meghatározó magyar játékos igazoljon, vagy térjen vissza hozzánk, szükségünk van rájuk. Nálunk mindig fontosak voltak a fiatal, valamint a rutinosabb magyar játékosok jelenléte A légiósok tekintetében egy kisebb vérfrissítést hajtunk végre, amely a bajnokság bizonyos periódusaiban pozitív irányba lökheti a szekeret.

A következő szezonban a Hydro Fehérvár AV19 immáron az Alba Arénában fogadja majd az ellenfeleit, már a CHL-ben is. Az új csarnokban sokkal jobbak lesznek a körülmények a játékosok és a nézők számára is, arról nem is beszélve, hogy telt ház esetén hat ezer néző lehet ott egy mérkőzésen.

– Az új arénával nyilván a bajnokság csúcsúra törtünk ilyen szempontból, miénk a legparádésabb aréna az ICEHL-ben. Ennek a fenntartása a városra és a közösségre is gazdasági terhet ró, ezt szeretnénk közösen megugrani, ha ez sikerült, nagyon boldog leszek. A következő feladatunk az lesz, hogy minél többen váltsanak bérletet, jegyeket azokon felül, akik már évek óta velünk vannak. Ezek örömteli feladatok, hiszen sokkal jobb építkezni mint válság menedzselni. Azon dolgozunk, hogy ennek a klubnak legyen hosszú távú víziója, egy hosszabb távú stratégiai elképzelés, ne egy-egy döntés után kapkodjunk és csináljunk éles váltásokat. Ez látszik abban, hogy negyedik éve stabilan ott vagyunk a rájátszásban, ligában számolni kell velünk. Érzékeljük, hogy stabil csapatként számolnak velünk a ligában, és egy olyan projektként, akikre lehet számítani. Akik ha azt mondják indulnak a bajnokságban és vállalnak minden fizetési kötelezettséget, akkor megfelelünk ezeknek.