Pedig már-már a fehérvári szurkolók azt hihették, hogy kedvenceik a hétfői, magabiztos hazai siker után szerdán már tényleg lezárhatják a szériát. Sajnos nem így lett, a Pustertal Wölfe az első tíz percben két gólt is szerezve megalapozta a győzelmét. Bár a harmadik harmadban 3-1-ről még 3-2-re felzárkóztak a kék-fehérek, ezúttal nem sikerült menteni a menthetőt az utolsó játékrészben, 4-2-re nyertek az olaszok. Így 3-3-ról folytatják a felek a négy győzelemig tartó párharcot, szombaton így vagy úgy, de vége lesz ennek a párosításnak. Az a találkozó majd 17.30-kor kezdődik az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban.

– A Pustertal úgy jött ki erre a mérkőzésre, ahogy nekik ki kell. Égetően fontos volt nekik ez a győzelem, ennek a szellemében játszottak. Rengeteget ütköztek, nagyon sokat blokkoltak, megint csak lőtte mindenhonnan. Egyszerű playoffs-hokit játszottak. Megvoltak a helyzeteink nekünk is azt hiszem, sajnos többször is kapuvasat ütöttünk ma, de ettől függetlenül a Pustertal jobban akart. Hiába próbálkoztunk a harmadik harmadban visszajönni, nem sikerült. A helyzeteinket nem tudtuk kihasználni, ez volt ma az egyik legnagyobb különbség. Most lesz egy hetedik mérkőzés, amely mindegyik csapatnak élet-halál harc lesz, kíváncsian várjuk mi lesz.