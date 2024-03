Nem várhatta jó előjelekkel a Vasas Óbuda elleni harmadik, idegenbeli mérkőzését a MÁV Előre Foxconn, hiszen az első két összecsapást viszonylag simán elbukta. A tét a döntőbe jutás reményeinek életben tartása volt a lányoknak vasárnap este.

Az első szett igazán szorosan kezdődött, a Loki hárommal is vezetett többször is, és még a játékrész derekán is előnyben volt. A hazaiak aztán 16-14-ről fordítottak, 24-18-nál pedig már hattal mentek. Végül a harmadik szettlabdájukat kihasználták, így előnybe kerültek, 25-20.

A szünet után ismét a MÁV Előrénél volt a halvány előny, de 11-11 után a Vasas tudott elhúzni, 22-16-nál pedig már hattal vezetett. Ezután négyre zárkózott a székesfehérvári együttes, de zsinórban két adogatóponttal lezárta a játszmát a házigazda, 25-19.

A szettlopásra a harmadik felvonásban volt a legtöbb esély, a Loki 15-10-re, majd 17-12-re is vezetett, de innen szép lassan felzárkózott, 21-21-nél pedig egyenlített a Vasas. Az angyalföldiek ezután egy 3-1-es szakasszal lezárták a szettet és ezzel a mérkőzést, valamint a párharcot is, 25-22.

A Vasas Óbuda ezzel a sikerrel 3-0-ra lezárta a párharcot, és bejutott a női röplabda Extraliga döntőjébe, míg a MÁV Előre Foxconn a Békéscsabai RSE ellen játszhat a harmadik helyért majd.

Vasas Óbuda – MÁV Előre Foxconn 3-0 (-20, -19, -22)