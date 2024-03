Móri SE – Tordas 2–1 (1–1)

Mór, 100 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

Mór: Janky – Végvári Á., Loi, Radács (Fülöp), Bezerédi (Hajdu) - Tetzl, Kocsis D., Tar B., Varga B. (Mészáros B.) - Sötét, Szekeres (Paulik). Vezetőedző: Németh Bálint.

Tordas: Cseresnyés – Danis, Tolnai P., Kovács A. (Jancsó), Balogh B. - Horváth B., Dely D., Szilágyi, Hernádi (Csizmarik) - Cservenka (Kovács Á.), Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor.

Gól: Sötét (7.), Végvári Á. (64.), ill. Dely D. (15.).

Kiállítva: Tetzl (93.), ill. Csizmarik (93.).

Jók: Végvári Á., Kocsis D., Sötét, ill. Dely, Jancsó

Bár a hét elején Móri SE kérte ellenfelét, hogy műfüves pályán legyen a mérkőzés, ők ebbe nem egyeztek bele, így az évszaknak megfelelő, ám az eső miatt csúszós talajon játszottak a felek. A kezdetektől támadólag lépett fel a hazai együttes, a 7. percben egy gyors támadás végén Varga Balázst akasztották a büntető területen belül. A labda mögé Sötét Dávid állt, aki magabiztosan helyezett a kapu bal oldalába, 1-0. Majd egy szabadrúgás után, a 15. percben Dely Dániel érkezett jó ütemben, és magasan a kapu közepébe pörgette a labdát, 1-1. Egyik csapat sem finomkodott, sok párharc jellemezte a meccset, ám a kapuk nem forogtak különösebben veszélyben. A második játékrész is hasonló volt, főként piros-feketék irányítottak, a Tordas pedig a gyors ellentámadásokban bízott. A 64 percben egy szabadrúgás után Végvári Ádám elé pattant a labda, aki közvetlen közelről nem hibázott, 2-1. Az indulatok nem csitultak, a 93. percben Tetzl Dávid és Csizmarik László a kiállítás sorsára jutott egy tordasi durva szabálytalanság következtében kialakult dulakodás után.

Megérdemelten nyert, és vágott vissza a Mór az őszi vereségért.

Tudósított: Móri SE

Sárosd – Martonvásár 2–2 (1–0)

Seregélyes, 100 néző.

Vezette: Rózsa József.

Sárosd: Bolla J. – Pribék, Hushegyi, Varga Zsombor István, Vida - Lakakisz (Szekeres), Varga Zsombor, Paget, Kökény - Meszlényi (Bánszki), Vámosi (Dvéri II. Zs.). Vezetőedző: Rauf Dávid.

Martonvásár: Farkas Cs. – Gábor D. (Keresztesi), Süle, Oláh, Horváth L. - Jordáki, Gerebenics, Gábor Á., Tar L. - Fügedi, Neuvert. Vezetőedző: Nagy Tibor.

Gól: Meszlényi (39.), Pribék (82.), ill. Keresztesi (65.), Tar L. (72.).

Jók: Pribék, Varga Zsombor, Lakakisz, ill. Farkas Cs., Horváth L., Tar L.

A 39. percben Hushegyi Csaba beadását Meszlényi Balázs magabiztosan a hosszú sarokba vágta, 1-0. A 65. percben Horváth László bejátszotta magát a hazai védők közé, majd Keresztesi Krisztiánnak passzolt, aki a bal alsó sarokba lőtte a labdát, 1-1. A 72. percben a hazai védelemtől szerzett labdát Tar László, majd a hálóba lőtt, 1-2. A 82. percben Varga Zsombor átadásából Pribék Patrik szerezte az egyenlítő találatot, 2-2.

Tudósított: Németh Réka

Csór Truck-Trailer – Lajoskomárom 0–1 (0–1)

Csór, 100 néző

Vezette: Szabó Dániel.

Csór Truck-Trailer: Lukács - Bogdány, Orosz, Báles I., Finta – Tolnai M. (Kásler Barnabás), Zs. Nagy, Kásler Bence (Pécsi), Harangozó (Báles Zs.), Báles A. (Dreska) - Victor. Vezetőedző: Pécsi László

Lajoskomárom: Berta – Juhász M., Kovács K., Willerding Zs. (Vadászi), Gergye - Dudar E. (Németh Á.), Kövecses, Kővári B., Dudar K. - Szontagh (Czéhmeiszter), Varga F. Vezetőedző: Dopuda Igor

Gól: Szontagh (42.)

Jók: senki, ill. az egész csapat

A 20. percben nagy bedobás érkezett a csóri ötösre, amelyhez senki sem ért hozzá, majd a labda a kapuba pattant. Természetesen a gól érvénytelen volt. A 42. percben egy kontratámadás végén Szontagh Levente mattolta Lukács Leventét, 0-1. A Lajoskomárom koncentráltabb első félidei játékával megérdemelten távozott a három ponttal.

Tudósított: Csete Krisztián

Bodajk SE –Tóvill-Kápolnásnyék 0–3 (0–2)

Bodajk, 50 néző.

Vezette: Cseh Roland.

Bodajk SE: Nagy M. – Kurcz (Fejes), Imrefi, Kajdi, Farkas Cs. - Kovács T., Csapcsár, Winkelman, Farkas K. (Bognár M.) - Moór (Varga R.), Bőhm. Vezetőedző: Bregócs Gergő

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Őz (Gáspár), Szajkó, Varga József, Tóth M. (Domak) - Pigler, Rózsa, Kiss Á., Zsigmond L. – Czottner Á., Kun G. (Varga D.). Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Varga J. (18.), Zsigmond L. (21.), Varga D. (86.)

Jók: Nagy M., Farkas Cs., ill. Őz, Varga József, Zsigmond L.

A 18. percben egy óriási ziccer adódott a hazaiak előtt, amely kimaradt, és a kontrából a hátvédek bizonytalankodását kihasználva Varga József talált a hálóba, 0-1. A 21. percben büntetőből Zsigmond Levente növelte a vendégek előnyét, 0-2. A 86. percben egy baloldali támadás végén a második hullámban érkező Varga Dominik vette be a kaput, 0-3. A Kápolnásnyék győzelme teljesen megérdemelt, nem volt kérdéses, hogy melyik csapaté lesz a három pont.

Tudósított: Bregócs Gergő

Ikarus-Maroshegy – Mány-Bicske II. 0–1 (0–1)

Székesfehérvár, 102 néző

Vezette: Erni Edmond Attila.

Maroshegy: Kovács Z. – Békefi, Kecskés, Kókány, Menyhárt (Mayer M.) - Schmuck A. (Falusy), Szamarasz, Fi (Schmuck B.), Drexler - Gimes, Csuti (Kovács L.). Vezetőedző: Szarka Martin.

Mány-Bicske II.: Bessenyei – Juhász B., Nagy M., Nemes (Kovács L.), Vass - Nagy Á. (Tóth I.), Junior Joaz, Peinlich, Csata - Nyúl (Tóth T.), Punk. Vezetőedző: Mikhail Stiven

Gól: Peinlich (37.)

Jók: Gimes, Kókány ill. Bessenyei, Junior Joaz, Peinlich, Nyúl.

A 6. percben Szamarasz Periklész ajtó-ablak helyzetben a vendég kapusba rúgta labdát. Az IKA volt támadásban, ám a 37. percben egy 20 méteres, szépen kivitelezett szabadrúgásból Peinlich Szilárd talált a kapuba, 0-1. A második félidőben nyílt sisakos támadó játékkal jött ki az öltözőből az Ikarus, és négy-öt helyzet marad kihasználatlanul a vendégek kapuja előtt. A Mány-Bicske II. két kapura lövéssel, és lelkes játékkal vitte el a három pontot Maroshegyről.

Tudósított: Mezővári Balázs

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Ercsi Kinizsi 2–3 (2–2)

Mezőfalva, 160 néző

Vezette: Ibriksz Máté.

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Sági, Balázs, Török, Rakonczai - Balogh I., Márki (Németh B.), Németh L. (Csontos), Kovács B. - Kovács K., Villám. Vezetőedző: Villám Balázs.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Farkas K., Mónus, Baranyai (Hujber), Schnierer – Juhász B. (Nikolics), György, Lak, Rebők - Petrás, Buzás. Vezetőedző: Lieber Károly.

Gól: Márki (6.), Németh L. (30.), ill. György (12.), Lak (44.), Rebők (66.)

Jók: Kovács Á., Márki, Németh B., ill. Andrejev, György, Rebők

A 6. percben szabadrúgáshoz jutott Mezőfalva a kaputól 27 méterre, Márki Dénes lövése a kapuban kötött ki, 1-0. A 12. percben György Kristóf dolgozta le a vendégek hátrányát, 1-1. A 30. percben Márkit rúgták meg a 16-oson belül, a játékvezető a 11-es pontra mutatott. A büntetőt Németh László értékesítette, 2-1. A 44. percben Lak Imre révén egyenlített az Ercsi, 2-2. A fordulás után feljavult a Mezőfalva játéka, de újabb gólt már nem tudott szerezni. A találkozót eldöntő gól a 64. percben érkezett, egy vitatható szituáció után jutottak pontrúgáshoz a vendégek, és Rebők Imre a hálóba talált, 2-3.

Tudósított: Móricz Mercedes

Enying – MÁV Előre FC Főnix 2–10 (1–5)

Enying, 100 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Enying: Farkas Z. (Elek) – Kalló (Kollár), Labossa, Paluska K., Csepregi - Schütz (Doma), Halász (Kelemen), Molnár L., Kéri – Kassai J. (Horváth Cs.), Szalai K. Vezetőedző: Molnár Ferenc

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki – Jungwirth, Kónya, Csiba (Andróczi), Rubos Barnabás - Adorján (Pápai) Nyikos, Bolla Barnabás, Zólyomi (Rubos Bence) - Kertész (Balogh L.), Király B. (Tóth B.). Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Schütz (38., 74.), ill. Adorján (17., 23., 33., 48.), Kertész (58., 76.), Kónya (27.), Zólyomi (39.), Bolla Barnabás (51.), Nyikos (75.)

Jók: Molnár L., Schütz ill. az egész csapat

A 17. percben Nyikos Martin jobb oldalról beívelt szabadrúgását Adorján Gergő csúsztatta a kapuba (0-1). A 23. percben egy hazai kirúgás az ellenfél centerét találta meg a támadó harmadban, Adorján köszönte szépen, simán emelte vissza a labdát az enyingi kapu közepébe, 0-2. A 27. percben Nyikos újabb ívelése után a kapusról kipattant labdát Kónya Krisztián közvetlen közelről vágta a hálóba, 0-3. A 33. percben Adorján iramodott meg egy nagyszerű indítást követően, és harmadszorra is bevette Farkas Zoltán kapuját, 0-4. A 38. percben Kalló Szabolcs fejjel tálalt Schütz Dániel elé, aki 16 méterről lőtte ki a hosszú sarkot, 1-4. A 39. percben Nyikos szögletből ívelt Zólyomi Dávid fejére, aki szépen csúsztatott a hálóba, 1-5. A 48. percben megint Nyikos ívelt középre. Adorján tisztán fejelhetett Elek Botond hálójába, 1-6. Az 51. percben egy hazaguruló labda tréfálta meg az enyingi kapust, lábai között pattant tovább a labda a hálóba, Bolla Barnabás jegyezhette a találatot, 1-7. A 58. percben Kertész Attila 16 méterről tekert a hosszú sarokba, 1-8. A 74. percben Schütz távolról, szabadrúgásból vette be a Főnix kapuját, 2-8. A 75. percben előbb Nyikos távoli bombája pattant furcsán a kapuba, 2-9, majd Kertész az enyingi védelmet megforgatva passzolt a hálóba, 2-10. A technikailag képzettebb és erőnlétben is magasabb szinten levő csapat simán hozta a papírformát.

Tudósított: Mohai Norbert

A góllövőlista állása:

1. Balogh László (MÁV Előre FC Főnix) Horváth Ádám (Sárbogárd SE) 14-14 gól

2. György Kristóf (Ercsi Kinizsi) 12 gól

3. Bezerédi Ádám (Móri SE), Horváth Benett (Tordas), Mayer Dávid (Sárbogárd SE), Pápai Kristóf (MÁV Előre FC Főnix) 11-11 gól