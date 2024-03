Kecskeméti TE - Fehérvár FC 0-1 (0-1)

Kecskemét, Széktói Stadion, 2548 néző. Vezette: Vad II. István (Berényi Á., Szécsényi I.)

KTE: Varga – Szűcs, Szabó A. (Pálinkás, 70.), Belényesi, Katona L. (Májer, 91.), Zeke – Vágó, Zsótér (Helmich, a szünetben) – Horváth K., Banó-Szabó – Szendrei Á. (Lukács D., a szünetben) Vezetőedző: Szabó István

Fehérvár FC: Tóth B. - Bese, Spandler, Szerafimov, Gergényi, Schön - Csongvai - Christensen (Simut, 94.), Sigér, Katona M. - Gradisar (Tóth T. V., 71.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak.

Gól: Christensen (33.)

Sárga lap: Katona L. (18.), Lukács D. (79.), Banó-Szabó (81.), Szűcs (95.) ill. Csongvai (3.), Schön (44.)

"Három vereség után nyerni kell!" - vélekedett a Kecskeméti Fürdő árnyékéban egy fehérvári szimpatizáns, miközben a retrofílinget előidéző Széktói Stadion felé igyekezett. Az eső elállt, párás, de kellemes idő fogadta a csapatokat, s a három zakó ellenére továbbra is harmadik Vidinek bizony pontokért kellett harcbaszállnia az ötödik KTE vendégeként.

A fehérvári mester, Bartosz Grzelak is jelezte a találkozó előtt, hogy fizikális játékra lesz szükség a kecskemétiek ellen, míg a videóelemző Papp Bence egyszerűbben fogalmazta meg várakozásait: "csúnya meccs lesz".

A Vidi kezdőjéből kimaradt Nicolas Stefanelli, azonban visszatért a Fradi ellen eltiltását letöltő Schön Szabolcs. Az első percekben éppen neki gyűlt meg a baja a kecskeméti pálya talajával, a tizenhatos vonalánál lőtt volna kapura, de elcsúszott, s nem találta el a labdát. Ebből indult rögtön a KTE kontrája, Csongvai sárga lapot érően állította meg a rohamot. A szintén öt védővel felálló Kecskemét próbált dominálni, s az első negyedóra végén Zsótér szöglete jelentett veszélyt, balról tekerte a hosszú sarokra, Tóth Balázs biztosított a léc alatt. A fehérváriak labdaszerzéseik után a gyors megindulásokkal operáltak volna, Katona Mátyás és Schön is agilisen futballozott, de akkor emelkedhetett a Vidi-hívek pulzusa kicsit, mikor Gradisar lódult meg, azonban Belényesi elsodorta előle a labdát, majd Christensen lövését is blokkolták a védők. Kapura a hazaiak voltak veszélyesebbek, Horváth Krisztofer beívelése nyomán Belényesi fejelhetett, Tóth Balázs ölelte magához a labdát. A 27. percben Zsótér Donát másodszor lőtte keményen a szögletet egyből kapura, Tóth Balázs remek reflexekkel hárított a vonalon. Nem szabadult fel a kapu, Vágó Levente került helyzetbe középen, 14 méterről bikázott jobbal a keresztléc fölé. Nagy kedvvel futballoztak a lila-fehérek, Horváth Krisztofer 25 méteres szabadrúgása szállt el a bal kapufa mellett. A 33. percben aztán a semmiből került a hazai kapu elé a Vidi. Tobias Christensen a sarkazó Besétől kapott zseniális labdával egy csellel tisztára játszotta magát, majd a jobb alsót vette célba, a labda el is jutott oda, igaz, Varga Bence érintésével, 0-1. Christensen február 18-a óta tartó gólínségét törte meg, akkor is a norvég középpályás volt eredményes a DVSC ellen. Nem volt mentes a meccs kemény összecsapásoktól, de a hajrához közeledve a Vidi vált aktívabbá. Christensen szépen húzott középre, ballal megeresztett lökete azonban a kapu fölé szállt. Mint ahogy elkerülte a kaput Horváth Krisztofer sistergő rakétája is.

Nejc Gradisar veszi célba a kecskeméti kaput

Forrás: ehervarfc.hu

Kettőt cserélt a szünetben Szabó István, és be is szorította saját kapuja elé a Vidit a KTE. A fehérváriak rendre blokkolták a lövések, Vágó Levente 10 méteres fejesét azonban Tóthnak kellett bravúrral védenie. Ezután kényszerből kellett cserélnie Bartosz Grzelaknak, Spandler megsérült, Fiola Attila pedig hosszú kihagyás után tért vissza a pályára. Még mielőtt beállt volna, Helmich távoli löketét tolta ki a bal felső elől nagy vetődéssel Tóth Balázs. Teljesen beszorult a Vidi, át sem tudta lépni a felezővonalat. Amikor átjutottak, máris veszélyeztettek: Christensen szabadrúgásból tekert középre, Fiola éppen lemaradt a labdáról. A Kecskemét egyre több hibával játszott, a fehérváriak pedig átvették az irányítást, Katona, Bese, Schön, Gergényi és különösen Christensen rengeteget robotoltak. Hosszú percek után jutott el újra a fehérvári kapu előterébe a KTE, Banó-Szabó lövését blokkolták a Vidi védői. A rendes játékidő utolsó percében Schön utolsó erejével iramodott meg saját térfeléről, balos lövését fogta a Varga Bence. Hétperces hosszabbítást birkóztak még végig a csapatok, s a ráadásban keményen harcolt az egyenlítését a Kecskemét. Vágó Levente léc alá tartó labdáját nagy repüléssel tolta ki a továbbra is válogatott formában védő Tóth Balázs.

Beigazolódtak a várakozások: nem kellett szépen játszani, csupán nyerni!