Fehérvár FC - Haladás Viktória 0-4 (0-3)

Sóstói Stadion, 100 néző. Vezette: Kulcsár Katalin (Colbers, Trapp)

Fehérvár FC: Terestyényi - Jánoska (Mihályi, 69.), Romanoczki, Jánosi, Simon - Szabó B., Zuggó (Tóth A., a szünetben) - Szabó E. (Bors, 69.), Földvári, Kántor (Czvetnics, 55.) - Ramor. Vezetőedző: Andorka Péter

Haladás: Dobó-Nagy (Kollár, 79.) - Csáki, Balogh H., Pintér (Kránitz, 58.), Varró (Feketevízióvá, 66.) - Németh M., Urbán (Szabó F., 58.) - Németh A., Csizmadia, Kovács V. - Szil (Nagy D., 67.). Vezetőedző: Herincsné Markó Edina

Gól: Németh M. (7., 47.), Németh A. (11.), Feketevíziová (76.)

Sárga lap: Földvári (25.)

Nem volt más út a bennmaradásért vívott harcban, mint hogy pontot, pontokat szerezzen a Haladás vendéglátójaként a tabella utolsó helyén álló Fehérvár FC. Ennek megfelelően harcosan kezdett a Vidi, a fehérváriak piros-kék mezében 201. tétmérkőzésén pályára lépő Földvári Fanni ballal lőtt 16 méterről, a szombathelyiek kapusa csak másodjára tudta magához ölelni a labdát. A hetedik percben aztán megpecsételődött a fehérváriak sorsa. Egy felezővonal környéki ütközés után a vendégek védője, Balogh Henrietta maradt lent a gyepen, fejsérülést szenvedett, így a menet közben tovább engedett játékot azonnal megállította Kulcsár Katalin. Az ápolást követően a játékvezető igencsak megkérdőjelezhető ítéletet hozott, a Haladásnak kedvezett egy szabadrúgással. És ebből kapott gólt a Vidi. A felívelt labdát röviden tették ki a védők, Németh Mirtill érkezett, aki az üresen hagyott kapuba helyezett, 0-1. A bosszantó döntés és a gól megfogta a hazaiakat, s gyorsan meg is kapták a következő csapást. Csáki Eszter bravúrosan ugratta ki a jobb oldalon Németh Adélt, a szélső védő befelé húzott, s jobbal a hosszú sarokba lőtt, 0-2. Ezután kapcsolt magasabb fokozatra a Vidi, a 17. percben Szabó Bernadett szöglete szállt be remekül, a védők csúsztatták ki a labdát. Ebben az időszakban beszorította ellenfelét a fehérvári hölgykoszorú, a 21. percben Terestyényi hosszú kirúgása nyomán iramodott meg a most centert játszó Ramor Korinna, lefutotta védőjét, majd a kimozduló kapus mellett gurította el a labdát, centikkel ment a bal kapufa mellé. Öt minutummal később a nagy szívvel futballozó Földvári külsővel futtatta Ramort, a támadó lábáról kivetődve szedte le a labdát Dobó-Nagy. Nem csak Földvári, de Szabó Bernadett is kitűnt a mezőnyből, szögletei rendre komoly veszélyt jelentettek, egy ilyen sarokrúgás után a 38. percben Simon durrantott a kapu fölé ballal 10 méterről. A szünet előtt Szabó újabb veszélyes szöglete nyomán senki nem ért be a kapu elé, majd Romanoczki túloldali beadását Földvári lőtte egyből a kapu fölé. Ami nem jött össze a hazaiak oldalán, azzal élt a Haladás: a 45. percben Simon luftot rúgott saját tizenhatosán belül, nem tudott szerelni, Németh Mirtill elé került a labda, s a lábak között lőtte el a labdát a jobb alsóba, 0-3.

Ugyan ekkora különbségnél a nyitott kérdések már eldőltek, de a Vidi fordulás után is becsülettel küzdött a szépítésért. Az 54. percben Szabó B. remek labdával ugratta ki Ramort, aki keményen meg is lőtte a rövid sarkot, de Dobó-Nagy nagyot védett. Nem sokkal később Romanoczki lövése suhant el a bal kapufa mellett. Futószalagon érkezett megint a remekbeszabott Szabó-szöglet, Jánosi Ninetta lőtt, labdáját a gólvonalon blokkolták a szombathelyi védők. A 75. percben aztán egy kontra végén pontot tett a meccsre a bajnoki meccset utoljára novemberben nyerő Haladás Viktória. A csereként beállt Feketevíziová kotort a gólvonal mögé egy lecsorgó labdát, 0-4. A hajrája kapusát is lecserélte a szombathelyi egylet, a 84. percben Földvári veszélyes lövését védte a 2014-től 2021-ig Fehérváron ténykedő hálóőr, Kollár Panna. Aki a találkozó utolsó momentumaként szeretett volna felszabadítani, de Ramor beleugrott a labdájába, ami a bal kapufa mellé pattant.

A Vidi pont nélkül maradt a bajnokság vége előtt hat fordulóval. A matematikai esély még él a bennmaradásra, azonban a 10. pozíciótól 5 pontra van a Fehérvár FC, mely együttes a Fradival, a Győrrel, az MTK-val, a Szekszárddal, a Soroksárral és a DVTK-val találkozik még. Nem reménytelen a küldetés, de bitang nehéz helyzetbe került a sok sebből vérző Vidi.

- A lányok becsülettel elvégezték az edzésmunkát hétközben, s ami tőlük telik, beletették ebbe a mérkőzésbe is. Ennyire futotta... - értékelt szűkszavúan a Fehérvár FC vezetőedzője, Andorka Péter.