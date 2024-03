Bár az idei szezonban az elmúlt évekhez képest valamivel kevesebb versenyen indulnak el a szkanderosok, a főbb, nemzetközi megmérettetésen ott vannak. Így a csehországi viadalt sem hagyták ki, a sárosdi különítményben ezúttal Verbóczki Luca és Barzsó Henrietta szerepelt. A hosszú utazás után mindketten kiválóan szerepeltek, Barzsó ballal aranyat, jobbal ezüstöt szerzett, míg Verbóczki jobbal másodikként zárt, ballal harmadikként.

– Viszonylag messze volt a helyszín, több mint hat órás út után értünk oda, így előtte nap érkeztünk. Összességében nagyon jó volt a verseny, remek hangulat volt, rengeteg induló akadt, így kicsit el is húzódott. Mi már az abszolút kategóriára nem is maradtunk ott, az éremátadás után eljöttünk. Reggel fél tízre mentünk, és este tíz körül indultunk el haza. A mezőnyben ott volt az Európa-, és világbajnok is. Jobb kézzel veretlenül jutottam be a döntőbe, de a fináléban ő ügyesebb volt, így visszavágott a nap közbeni vereségéért. Akadtak meglepetések is a mezőnyben, a juniorkorú lányokból jó néhány új név erős teljesítményt nyújtott. A jobb kezem szerencsére jól bírta, de azóta sajnos fáj, de napról napra jobb – értékelt lapunknak Barzsó Henrietta.

– Nagyon sokat utaztunk, a versenyre. Jól éreztem magam, régen voltunk ilyen nagy nemzetközi versenyen. Elég jó versenyzők voltak, színvonalas mezőny gyűlt össze. Összességében elégedett vagyok az eredményemmel, jókat meccseltünk, hasznosnak bizonyult az Európa-bajnokság közeledtével. Jó formában éreztem magam, megfelelő ütemben halad a felkészülésem. Nem egyszerű a munka mellett, nemrég kezdtem el gyógymasszőrként is dolgozni, de jó időbeosztással mindenre jut energiám – mondta Verbóczki Luca.

A jövő héten Madarasra utaznak a sárosdiak a nemzeti döntőre, majd az idei Európa-bajnokságon vesznek részt Májusban Pozsonyban.