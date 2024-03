KÉSZ-St. Mihály Szeged - Fehérvár FC 6-0 (3-0)

Hódmezővásárhely, 300 néző. Vezette: Kalydy Dionízia (Szabó L., Juhász D.)

KÉSZ-St. Mihály Szeged: Krstovics - Koszo, Papp Sz. (Horváth L., 68.), Nagy L. (Farkas N., 68.), Knezevics (Balázs E., 78.), Ónodi (Balázs B., a szünetben), Németh Zs., Sovány, Trbojevics (Jovanovics, 78.), Sajti, Malesevic. Vezetőedző: Vajda Fangyó

Fehérvár FC: Terestyényi - Szabó E. (Czvetnics, 81.), Romanoczki, Jánosi, Jánoska (Mihályi, 68.) - Zuggó (Balla, 81.), Szabó B. - Ramor, Földvári, Bors (Szombati, 68.) - Simon F. Vezetőedző: Andorka Péter

Gól: Papp Sz. (3.), Knezevics (21., 63.), Trbojevics (34.), Horváth L. (74.), Sovány (87.)

Sárga lap: Trbojevics (60.), Balázs B. (82.), Sovány (86.), illetve Földvári (92.)

Hamar vezetést szerzett a Szeged. Sovány Dorina labdát szerzett az ötösön, Romanoczki buktatta, a tizenegyest pedig Papp Szidónia a kapu jobb oldalába lőtte, 1-0. Ezután a felforgatott kerettel - rengetek utánpótláskorú játékossal kiálló - fehérváriak futballoztak fölényben, azonban a 21. percben nehéz helyzetbe került a Vidi. Milana Knezevics baloldali beadását a kapuba ejtette Terestyényi Anna, 2-0. A szünet előtt eldöntötte a meccset a Szeged, újabb szerb iratkozott fel a góllövők listájára, Trbojevics talált be Sovány kiugratása nyomán, 3-0.

Fordulást követően kiegyenlített játék folyt a pályán, itt is ott is adódtak lehetőségek annak ellenére, hogy a maródi Szehofner és Bognár mellett Kántor, Tóth Alexandra, Kozma és Németh Virág is megsérültek a Szeged elleni derbit megelőző fordulóban, valamint a meccs előtti napokban. A 63. percben tovább tágult a szakadék a két gárda között. Trbojevics kiugratásával Knezevics húzott el, s második gólját szerezte, 4-0. Alig telt el tíz perc, s az aktívan futballozó Sovány Dorina Horváth Larát hozta kihagyhatatlan helyzetbe, 5-0. Ezzel még nem volt vége, mert a 88. percben Sovány Dorina a félpályáról indulva robogott végig, s a kapus mellett a hálóba helyezett, 6-0.

A találkozó záró akkordjaként Földvári Fanni szerencsétlenül ütközött a hazaiak kapusával, Krstovicsot mentő vitte kórházba, a Vidi mielőbbi felépülést kíván a hálóőrnek.

- A tőlük telhetőt megtették a lányok. Azonban olyan ki nem kényszerített egyéni hibákból kaptuk a gólokat, melyeket csapatszinten nem tudtunk korrigálni - fogalmazott a találkozót értékelve Andorka Péter, a Vidi vezetőedzője. - Még bármi lehet, a Szekszárddal, a Haladással játszhatunk még jó meccseket. Célunk a továbbiakban a csapategység megtartása, a kohéziót meg kell erősíteni. Tisztes helytállásra törekszünk a bajnokság végéig. Nagyobb felelősségérzetet várok el a lányoktól. Dolgozunk az egyéni hibák kijavításán, edzeni kel tovább keményen és nem szabad feladnunk a küzdelmet.