Gárdony-Pázmánd NKK - Tempo KSE 26-31 (12-16)

Gárdony, 92 néző. Vezette: Hársfalvi, Mórocz.

Gárdony-Pázmánd NKK: Kaffka, Bőle (kapusok) - Szűcs N. 4, Hargitai 1, Vernes 1, Hamuth 4, Berényi 1, Vereszky 1, Berkes-Kaiser 5/1, Zámori 2, Nemes 2, Ágoston 5, Kukucska, Tóth Ficsor, Bártfay. Vezetőedző: Molnár József

Tempo KSE: Gercsó, Benus (kapusok) - Orell 7/1, Hudra 5, Nagy-Blazsek 4, Poczetnyik D. 2/1, Marik 2, Balog B. 2, Béres 2, Török 2, Szalai-Szita 1, Gyulai, Kiss M., Jurmann. Vezetőedző: Nádasi Máté.

Kiállítások: 10 ill. 10 perc

Hétméteresek: 1/1 ill. 5/2

Kapufákkal és eladott labdával indított a másodosztály középmezőnyében tanyázó Temo KSE, s ezt ki is használta kiesés elől menekülő Gárdony-Pázmánd NKK, Szűcs Nóra, Berényi és Berkes-Kaiser góljaival elhúzott, 3-0. Kaffka még védte Jurmann lövését is, aztán megérkezett a meccsbe az erzsébettelepi együttes. A hatodik perc elején a korábban Fehérváron nevelkedett Hudra Enikő egyenlített, 3-3. Sőt, fordítottak is a vendégek, s innentől már ők irányítottak. A tóparti lányok a 15. percben az agilisen kézilabdázó Ágoston Nóra révén még egyszer magához ragadta a vezetést (7-6), de eztán már csak futottak az eredmény után a hazaiak. Egyre több technikai hibát vétett a Gárdony-Pázmánd, s többször a kapufa segített a Temponak. A látogató négygólos, nem ledolgozhatatlan előnyt kovácsolt a szünetre.

Fordulás után eltelt öt perc, hogy nem talált kaput a Gárdony, s a vendégek végérvényesen elléptek. A játékrész derekán tízgólos előnyét is állandósítani tudta a Tempo, épp ezért dicséretes, hogy a végére ötre dolgozta le hátrányát a tabellán továbbra is 15. helyen álló Gárdony-Pázmánd.