A Volán igazán belehúzott ebben a szezonban, hiszen csapat a kiváló rajt után sem vett vissza, végig az élmezőnyben helyezkedett el. A Fehérvár stabil teljesítményt nyújtott, megtört két fontos negatív szériát is a Red Bull Salzburg ellen. Klubtörténelmet írtai, hiszen rekordmennyiségű pontot és győzelmet szereztek Bartalisék, a második helyen zárták az alapszakaszt, ilyen magasságokban soha nem járt még az együttes.

– Elengedhetetlen volt a jó kezdés, végig az élmezőnyben tudtunk maradni ezt követően is. A srácok nagyon jól teljesítettek, legyen szó akár magyar, akár külföldi játékosról, mindenki beállt a sorba, illetve nagy fegyvertény volt az is, hogy bármelyik kapusunk védett, tartást tudott adni a csapatnak. Mellette a speciális egységeink is tudtak nyerni nekünk jó néhány mérkőzést. Minket is ért egy kisebb hullámvölgy, ez minden együttes életében előfordul, nálunk ezt a sérülések okozták elsősorban. Történelmi tettek hajtottak végre a srácok, ez nagyon jó érzés, de most már ezt félre kell tennünk, s a playoffra kell fókuszálnunk – nyilatkozta lapunknak Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

Az egész szezon során a vezetőedző és a játékosok is kiemelték nyilatkozataikban, hogy az együttes egyik titka, hogy csapatként kiválóan működnek, mindenki segíti a másikat. Ennek pedig meglett az eredménye az alapszakasz végére, a Fejér vármegyeieket csak a Klagenfurt tudta megelőzni.

– Mindenki beleállt a kemény munkába, mindenki elfogadta az adott feladatát. Cserélgettük a játékosok helyét az alapszakasz során, ki mikor több, vagy kevesebb jégidőt kapott, de közben senki sem „csekkolt ki”. Mindenkire számíthattunk, amikor hátrányban voltunk sem éreztem azt, hogy feladtuk volna. Sokkal több jó karakter van az öltözőben, mint rossz, senki nem tud elmenni rossz irányba. Amikor kellett okosan, az eredményt tartva játszottunk, ezek az apró dolgok vitték a csapatot előre. Edzőként fontos feladatunk, hogy érezzék, értékeljük a munkájukat, visszajelzéseket adjunk nekik, segíteni kell őket. Szezon közben igyekeztünk programokat szervezni, amitől színesebb lesz az idény, a közös vacsorák, reggelik, amelyek nem a hokiról és a taktikáról szólnak, hanem arról, hogy együtt legyünk, beszélgessünk. Ez most nekünk egy olyan szezon, ahol minden összeállt, ezt ki kell élvezni. Azonban majd a rájátszás tükrözi majd le, milyen csapat is vagyunk.

A playoffs vasárnap 17.30-kor kezdődik, az ellenfél pedig a Pustertal Wölfe lesz. A liga engedélyt adott rá, hogy a nagyobb távolság miatt csoportosítva játsszák le a csapatok a mérkőzéseket, így vasárnap után hétfőn is Székesfehérváron csapnak össze majd a felek, míg csütörtökön és pénteken Olaszországban randevúznak. A vezetőedzőtől természetesen megkérdeztük, mi döntött az olasz csapat melletti voksoláson.

– Már amikor eldőlt, hogy a második helyen végzünk, de még nem startolt el a pre-playoffs a másik négy csapatnak, mi már akkor elkezdtünk tervezgetni. A srácoknak elkezdtük tálalni statisztikai számokat a lehetséges ellenfelek közül, megkérdeztük a véleményüket, szavaztak, ahogy mi stáb is. Ezek alapján összeállítottunk egy listát, mi lenne a legjobb opció, fel voltunk készülve minden eshetőségre, meglepetés nem ért minket. Tisztában voltunk azzal, hogy valószínűleg a Pustertallal, vagy a Vorarlberggel kerülünk majd össze, ez már az Innsbruck kiesésével biztossá vált.

A Pustertalnak nagyon képzett játékosai vannak, illetve speciális egységekben is erősek. Úgy érezzük, hogy kapusposzton erősebbek lehetünk, náluk egyik kapus sem tud hosszú távon nagy tartást adni nekik, egy szériát nem tudnak megnyerni a csapat számára. A Linz és a Villach ellen nem szerettünk volna már az első körben játszani. Igaz, hogy mind a négy találkozót megnyertük eddig a Pustartal ellen a szezonban, de mindegyik szoros volt, közte akadt edzőcsere is, nehéz volt ellenük játszani, a gólszerzési esélyek száma is egyenlő volt. Fegyelmezetten kell jégkorongoznunk, el kell kerülni a felesleges kiállításokat, az emberelőnyös egységeik eldönthetnek egy győzelmet. Kemény mérkőzésekre készülünk, az alapszakaszban aratott négy győzelmünket félre kell most tenni, 0-0-ról indulunk.

A Pustertal Wölfe három mérkőzésből álló pre-playoffs párharcból érkezik, ráadásul a mindent eldöntő harmadik összecsapás hosszabbításba torkollott. Kérdés, a Hydro Fehérvár AV19 számára előnyt jelent-e az, hogy egy hetet pihent, vagy a mérkőzésekből érkező Pustertal lendületelőnyben lesz-e.

– Két élű dolog lehet az olaszok pre-playoffs találkozói. Hiszen a meccsebesség az ő lábukban lesz, nem pihentek, lehet ez meglátszódik majd az elején, előfordulhat, hogy egy harmadra szükségünk lesz, mire magunkhoz térünk, de nem ez a cél. Mi tudtunk egy hetet pihenni és regenerálódni, főleg a hazai pálya előnyét kihasználva hatalmas energiaszinttel és intenzitással kell beleállnunk. Ebben benne lehet a pontatlanság, de a korcsolyázás és a kemény védekezés elvárás. Reméljük majd a fáradtság jelei mutatkoznak majd rajtuk idővel, de kellhet nekünk egy kis idő, mire playoffs módba kapcsolunk – mondta Kiss, majd kitért arra is, hogy a Raktár utcai létesítmény utolsó rájátszása kezdődik majd meg vasárnap. – A szezon elején beszéltünk a csapattal arról, hogy itt ez az utolsó szezonunk, ez nyilván a magyar játékosokat jobban érinti, hiszen a légiósok nagyobb része nem töltött itt el éveket és évtizedeket. Ennek a pályának az volt a különlegessége, hogy a nézők közel vannak a jéghez, összetömörülnek ha sokan vannak, nagyon hangosak tudnak lenni. A szurkolóink együtt élnek a játékkal, ezzel pedig nagy nyomást tudnak rakni az ellenfélre, mi ezt próbáljuk jó hokival meghálálni.