A kókai Berki Krisztián Sportcsarnokban öt nemzet - lengyel, görög, svéd, ír, magyar - ökölvívói csatáztak a 15. Tóth Ákos Emlékverseny keretében. A serdülő válogatott csapattalálkozón mérte össze erejét Lengyelországgal, a válogatott küzdelmek mellett pedig egyéni csatározások során léptek szorítóba a különféle korosztályok képviselői. A Fehérvár Küzdősport SE két öklözőt küldött ringbe Kókán, mindketten éremmel tértek haza.

A profi gálák miliőjét idéző, színvonalas rendezvényen Turós Levente a juniorok 63 kilogrammos súlycsoportjában görög ellenféllel kezdett. Ermisz Diinekisz Ziogaszt legyőzte az első napon a fehérvári bunyós, majd másnap a svéd Wilberforce Berudde-t is legyőzte, így súlycsoportja élén végzett. Sőt, Turós Levente egy méretes trófeával is gazdagodott, elnyerte a legjobb magyar versenyzőnek járó különdíjat is.

Major Milán az U22-es korosztály 63,5 kg-os súlycsoportjában lépett szorítóba. Az első napon megosztott pontozással kapott ki a világbajnoki bronzérmes ír legénytől, Lee McEvoy-tól, de másnap legyőzte Lantos Álmost, így bronzérmet nyert.