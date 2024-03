A Központi Tornacsarnokban rendezett Waberers Felnőtt Női Torna Országos Bajnokság első napján egyéni összetettben az olimpiai kvótával rendelkező Czifra Bettina Lili 52.600 pontot gyűjtött, így országos bajnok lett. A második helyen Székely Zója (FTC, 50.600 pont), a harmadikon Czifra klubtársa, az ugyancsak dunaújvárosi Mayer Gréta (49.900 pont) végzett.

Mayer Gréta aztán a vasárnapi szerenkénti döntőkben triplázott, három szeren is bajnoki aranyat nyert. Trenka János tanítványa ugrásban és talajon is megelőzte klubtársát, Czifra Bettina Lilit, gerendán pedig holtversenyben végzett az élen a két Fejér vármegyei tornászlány. Czifra ezenfelül felemás korláton is bezsebelt egy ezüstöt, míg az ugyancsak DKSE-s Makai Lilla ezen a szeren és talajon is harmadik lett.

Az Európa-bajnok Kovács Zsófia a rehabilitációs munkáját végzi keresztszalag-szakadása után, nem indult az ob-n a dunaújvárosi klasszis.



NŐK – SZERENKÉNTI DÖNTŐK

Ugrás: 1. Mayer Gréta (DKSE, edző: Trenka János) 13.100, 2. Czifra Bettina Lili (DKSE) 12.800, 3. Székely Zója (FTC) 12.700

Felemás korlát: 1. Székely Zója (FTC, e: Gondos-Arató Orsolya, Osztie Géza) 14.000, 2. Czifra Bettina Lili 13.400, 3. Makai Lilla (DKSE) 12.900

Gerenda: 1. Czifra Bettina Lili (DKSE, e: Trenka János) és Mayer Gréta 13.200, 3. Székely Zója 12.400

Talaj: 1. Mayer Gréta 13.000, 2. Czifra Bettina Lili 11.600, 3. Makai Lilla 11.200