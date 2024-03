Az izgalmak hiányával nem lehet megvádolni a két csapatot, hiszen a négy győzelemig tartó párharcban négy kör után 2-2-re álltak a felek. A széria két fehérvári győzelemmel startolt, Háriék a két hazait behúzták, ám Olaszországban a Pustertal nyert kétszer. Hétfőn Székesfehérváron az első harmad kiegyenlített játékot hozott, a szünet előtt azonban megszerezte a vezetést a Hydro Fehérvár AV19. A második harmadban aztán robbantottak a kék-fehérek, lehengerlő játékkal bedarálták az olaszokat, 4-1-es állással fordultak a felek az utolsó harmadra. Ebben a játékrészben McGauley révén még tovább nőtt az előny, de aztán a vége felé kicsit kiengedett a Volán, így a vége 5-3 lett.

– Szerettünk volna jól reagálni a két vesztes, idegenbeli mérkőzésre. Ma megtaláltuk egy kicsit a férfiasságunk a védekező és a támadó játékunk terén is. Jobban akartunk, egységesek voltunk, vissza akartuk szerezni az előnyt ebben a szériában. Ezért ma mindent megtettünk. Öt az öt ellen keményen játszottunk, gólt lőttünk emberelőnyben, kivédekeztük az emberhátrányokat. Mind a négy sorunk jól játszott, nem dobáltuk el magunktól a korongot. Voltak így is olyan szituációk, ahol nem hoztunk jó döntéseket, ez benne van a meccsben, de jobban néztünk ki, mint az utolsó mérkőzéseken. A hazai pálya fekszik nekünk, a szurkolók támogatása is jól jött nekünk, köszönjük. Örülünk a győzelemnek, de egyelőre ez még csak 3-2, van még egy fontos feladatunk idegenben, szeretnénk lezárni a párharcot – nyilatkozta a lefújást követően Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőezője.

– Hazai közönség előtt játszani mindig egy plusz energiát ad, ez eddig is látszódott a szezonban, szerencsére most sem volt másképp. Szerettük volna itthon magunk felé billenteni a mérleg nyelvét. Az első négy mérkőzés nagyon szoros volt, talán ez volt az egyetlen, ami csak a végére lett szoros, indokolatlanul kiengedtünk – mondta Magosi Bálint, a fehérváriak negyedik góljának szerzője.

A párharc elején két meccset Fehérváron, majd kettőt Olaszországban rendeztek, azonban mostantól felváltva utaznak a csapatok egy-egy mérkőzésre. Szerdán Bruneck lesz a helyszín, és ha szükség lesz hetedik találkozóra, akkor azt szombaton Székesfehérváron rendezik majd meg az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban.

– 5-1-es vezetésnél nem szabad kiengedni, ez a playoffs, elbuktunk ellenük két meccset is, nem is kértük a játékosoktól, hogy lassítsunk, vagy álljunk meg. Sajnos ez egy kicsi mentális kikapcsolás volt azt hiszem, nem tetszett az a két gól, biztos vagyok benne, hogy a játékosoknak sem. Ebből is tanulnunk kell, nem szabad kiengednünk, hatvan percig kell játszanunk. Végig kell koncentrálni, nüanszokon múlhat egy-egy találkozó, aki kevesebbet hibázik az nyer –tette hozzá Kiss, majd kitért a lebonyolításra is.– Mindkét csapatnak jobb lett ez a program, kevesebbet kellett utazni. Szeretnénk túljutni a Pustertalon, a későbbiekben sem lesznek sokkal kisebb túráink. Egyelőre a hazai pályánkat tudjuk hozni, de ha szerdán le akarjuk zárni a szériát, kell idegenbeli siker is.

Ami a többi párharcot illeti. Ha a Volán bejut a legjobb négy közé, akkor a Linzt 4-1-es összesítéssel búcsúztató Red Bull Salzburg vár a kék-fehérekre. A másik ágon a Bolzano szintén 4-1-gyel búcsúztatta a Villach gárdáját. Meglepetésre az alapszakaszt magabiztosa megnyerő Klagenfurt még nem zárta le a Pioneers Vorarlberg elleni párharcot, ugyanis a széria ötödik meccsén nagy meglepetésre a KAC 6-1-re kikapott hazai pályán, így még egy győzelemre szüksége van továbbra is a rekordbajnoknak, 3-2 a párharc állása.