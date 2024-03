Alapvetően a vendégek számítottak a találkozó esélyesének, hiszen az alapszakaszt már a mérkőzése előtt biztosan megnyerték, valamint a DAB háza táján a Magyar Kupa négyes döntője után a fiatalok vették az a távozó légiósok helyét.

Azonban ez a mérkőzés különleges volt több szempontból is. Egyrészt az acélbikák csapatkapitánya, Somogyi Balázs 500. Erste Liga-mérkőzésére készült. A szép számot pedig kiváló játékkal ünnepelte a rutinos játékos. A Ferencváros elleni bajnokin a rendes játékidőben kétszer is Somogyi találatával szerezte meg a vezetést a Dunaújváros, sajnos mindegyik alkalommal egyenlítettek is a vendégek. Ám a hosszabbítás Fejér vármegyei gólt hozott, ki más szerezte volna, mint Somogyi Balázs. A Dunaújvárosi Acélbikák 3-2-es sikerrel zárták a szezonjukat.

– Először is hálás vagyok, hogy ezek a fiatal srácok megtapasztalhatták milyen érzés a győzelemért játszani egy végig szoros meccsen, sok szempontból ez egy új tapasztalat volt számukra, de nagyon örültünk annak, amit ma láttunk, különösen a rácsosok teljesítményének. Természetesen meseszerű volt az is, hogy valaki játszik ötszáz mérkőzést és mesterhármast szerez, illetve előtte edzőként győzni tud az U16-os csapatával. Ez egy tökéletes nap volt a kapitányunk számára és teljesen megérdemelt ezen a speciális napon. De összességében a Fradinál sok játékos hiányzott, ez kicsit az előnyünkre vált, de nagyon örülök annak, hogy végre nyerni tudtunk egy mérkőzést – nyilatkozta Niko Eronen, a DAB vezetőedzője.

– Nem pihentetésről volt szó sajnos, vannak eltiltottjaink, sérültjeink és betegeink is, szóval azért foghíjasak voltunk, s nem voltunk könnyű helyzetben az erdélyi túra után, az ottani két meccsünk is nagyon kemény volt, kicsit talán túl agresszívre is sikerült. ennek a meccsnek a helyezések szempontjából számunkra nem volt tétje, s nem könnyű egy ilyen meccsre felpörögni, de a srácok előtt le a kalappal, mert beleálltak, dolgoztak ebben a nehéz helyzetben, míg az Acélbikák az utolsó meccsen megpróbálták kihasználni, hogy mi egy kicsit kevesebben vagyunk, s jól is tették a dolgukat. Sikerült visszajönni a végén, de Soma mesterhármasával megnyerte a meccset a Dunaújváros. Innen is szeretnék gratulálni, elég szép ajándékot csinált neki a csapat, meg persze ő saját magának, hogy mesterhármast ért el az 500. alapszakasz meccsén, pláne az utolsó meccsen, pláne a volt csapata ellen. De még egyszer mondom, büszke vagyok a csapatra, mert nem könnyű ilyenkor meccset játszani a rájátszás előtt, annak örülünk, hogy itt most nem sérült meg senki, és innentől már a péntekre fókuszálunk, mert kezdődik a rájátszás – mondta Forod Szabolcs, az FTC-Telekom mestere.