Hivatalos Facebook-oldalán tájékoztatta a Magyar Tenisz Szövetség a szurkolókat, hogy hétfő este megérkezett Székesfehérvárra az osztrákok US Open-győztes teniszezője, Dominic Thiem, aki a Kiskút Tenisz Klubban rendezett Kiskút Open ATP Challenger-tornán szerepel a héten. A beszámolóból az is kiderül, hogy a sztár a Ligetsoron található Best Western Lakeside hotelben szállt meg.

Az osztrák játékos kedd délután már a Kiskút Open helyszínén edzett, erről láthatnak egy videót.