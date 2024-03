Ahogy arról korábban már beszámoltunk március 11. és 17. között rendezik a székesfehérvári 75 ezer dollár összdíjazású ATP Challenger-tornát, a Kiskút Opent. A torna különlegessége, hogy két világsztár, az osztrákok US Open-győztese, Dominic Thiem, valamint a franciák sztárja, Richard Gasquet is nevezett. Közülük utóbbi már meg is érkezett és a Magyar Tenisz Szövetség videója arról árulkodik, hogy szombaton már meg is volt az első edzése.

A sorsolás is kiderült, IDE KATTINTVA megtekinthetik.