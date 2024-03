A pákozdi dombok minden évben izgalmas kihívás elé állítják a tájfutókat, de most különös jelentőséggel bírt a Tipo kupa, hiszen az ARAK színeiben hatvan futó vetette magát a bokrok és fás területek közé. Az indulók között számos tapasztalt versenyző volt, de a kezdők is nagy létszámban képviseltették magukat, ami azt mutatja, hogy a sportág ismertsége folyamatosan növekszik. Ráadásul kiváló eredményeket szállítottak az arakosok.

A viadal az ifik korosztályában válogató is volt egyben, vagyis komoly téttel bírt a fiatalok számára, válogatott kerettagságért tájékozódtak. Gecse Zille és Pintér Gergő a Tipo kupán nyújtott teljesítményük alapján kiharcolták a jogot a Central European Youth Cup 2024-es versenyén való indulásra.

A Tipo kupa arakos dobogósai:

Gecse Zille N18A 3. hely

Pintér Gergő F18A 3. hely

Hillier Borbála N10D 1.

Csanaky Lili N12D 3. hely

Pápainé Poós Ildikó N65A 3.

Szabó Kristóf F10D 3. hely

Szabó Bálint F10DK 3. hely

Tóth Balázs F12C 1. hely

Kisteleki Dávid F12D 3.

Harkányi Bálint F14A 2.

Maráz Botond F14A 3. hely

Balás Kristóf F14C 2. hely

Hendlein Balázs F15-18C 2.

Harkányi Zoltán F40 1.

Most hétvégén már a Tömegrajtos Csapat és Szenior Ultra Hosszútávú Bajnokságot rendezik a Bakonyban.