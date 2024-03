A Puskás Esport 22 mérkőzésen 57 pontot szerzett a HPCL powered by K&H ligában, amellyel magabiztos előnnyel húzta be a bajnokságot. Ráadásul a felcsútiak ezzel új rekordot állítottak be, akárcsak a szerzett gólok számában, 69-szer voltak eredményesek.

Az együttes kiemelkedő játékosa, Humenszky József egyénileg döntött rekordot: 22 mérkőzésen 38 találatot jegyzett, ami korábban senkinek sem sikerült. Antal Richárd sem tétlenkedett az idényben, 24 gólpasszt osztott ki a bajnokság alatt, amivel saját korábbi rekordját adta át a múltnak.

A Puskás Akadémia FC esport csapata nem pihenhet, hiszen márciusban elkezdődnek az Európa Liga küzdelmei is.

A Pro Clubs az EA FC 24 futballjáték egyik játékmódja, amelyben 11 a 11 ellen játszanak a játékosok, mindenki egy karaktert irányít. Magyarországon nagy hagyománya van az esport ezen ágának, a Hungarian Pro Clubs League szervezésében évek óta versenyeznek a klubok, a Puskás Akadémia pedig öt alkalommal nyerte meg az élvonalbeli bajnokságot.