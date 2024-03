A Zöld-csoportban, azaz a hazai harmadik vonalban szereplő DKKA célja egyértelmű, feljutni a Piros-csoportba, azaz a másodosztályba. A rendkívül jól szereplő fehérváriak a hétvégi akadályt is könnyedén vették, végig vezetve lelépték az Eszterházy KC együttesét. Az MKOSZ-teremben vívott találkozón a kezdés előtt válogatott tréningruhában betoppant Horti Dóra is, a korábbi kiváló center, aki három Eb-n vett részt, valamint komoly csatákat vívott anno az Euroligában. Párja, a szintén sokszoros válogatott, tavaly még az Alba Fehérvárt erősítő erőcsatár, Szabó Zsolt ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet, végig magabiztos volt, a mezőny legeredményesebbjének bizonyult.

Azonban Hegedüs Kornél és Somogyfoki Péter civilben nézte a találkozót, rajtuk kívül mindenki bevethető volt hazai oldalon. Az első két percet 11-3-as eredménnyel nyitották a vendéglátók, a 7. percben, Szabó Zsolt kosara után volt először tíz pont a különbség, 19-9. Az első negyedet 24-12-re nyerték a koronázóvárosiak, a folytatásban is egyoldalú maradt a találkozó. A félidő végére elérték a 20 pontos előnyt, 40-20 állt a táblán a nagyszünetben. A harmadik negyed sem tartogatott izgalmakat, a Fejér vármegyeiek 28 ponttal vezettek az utolsó szünet előtt. A végére teljesen elfogytak a keletiek, a negyedik tíz percet 29-9-re nyerte a DKKA, a vége 91-43 lett.

Miután egyoldalú volt a derbi, a fehérváriak mindegyik kosarasa bőven kapott lehetőséget a bizonyításra, hét játékos termelt legalább 10 VAL-t, közülük Szabó Zsolt (18 pont, 9 lepattanó, 25 VAL) és Kis Raul (9 pont, 9 lepattanó, 6 gólpassz, 23 VAL) nyújtotta a legjobb

teljesítményt.

Dávid Kornél KA-Eszterházy SC 91-43 (24-12, 16-8, 22-14, 29-9)

MKOSZ Edzőközpont, vezette: Hervay, Gaál, Farkas (Maár)

DKKA: Tóth P. 9/3, Molnár D. 10, Büki B. 9/3, Szabó Zs. 18, Kis R. 9/3. Csere: Szalczgruber Á. 10, Kuttor G. 6, Simon B. 18/9, Keller V., Somogyfoki Sz.. Vezetőedző: Dzunic Branislav

Dzunic Branislav: - Megérdemelten nyertünk, a fiúk végig komolyan vették az összecsapást, megfelelő energiával játszottunk, ahogy korábban is. A védekezés jól működött, támadásban is határozottak voltunk, megtaláltuk a legjobb megoldásokat az ellenfél zónája ellen. A megszerzett pontok után azonnal futottunk vissza, nem volt lazsálás.

Kuttor Gergő: - Úgy gondolom, kimondottan mérkőzésen vagyunk túl. Extrát nyújtottunk főleg védekezésben. Támadásban néha akadtak gondjaink, de teljesen megérdemelten nyertünk.