A magyar válogatott új szakvezetővel, Szélesi Zoltánnal vághatott neki az U21-es Európa-bajnokság selejtezőjének hátralévő mérkőzéseinek. A szakember először Moldova ellen ülhetett a kispadon, a felkészülési találkozón pedig sima, 2-0-s győzelmet arattak a fiúk. Ezután utaztak Kazahsztánba, hogy megismételjék az őszi, 2-0-s győzelmet idegenben is.

Mindkét csapat visszafogottan kezdett, egyik oldalon sem a helyzetek, mindinkább a hibák domináltak. A 30. percben aztán a kazahok előtt adódott nagy lehetőség, amiből végül nem lett semmi, de felébredtek a fiúk. Négy perccel később aztán meg is érkezett az első gól, szép összjáték után Kosznovszky Márk elé került a labda, aki a tizenhatoson kívülről szinte azonnal lőtt, és nem is hibázott, a kapu bal szélét vette be, 0-1.

A fordulás után aztán mindössze három percet kellett várni arra, hogy megszülessen a második magyar találat, ekkor Kerezsi Zalán egy szép szóló után volt eredményes, 0-2. Zárásként végül a hosszabbítás utolsó percében még hibázott egyet a kazah védelem, Bényei Ágoston pedig köszönte a lehetőséget, és az üres kapuba lőtt, ezzel beállítva a végeredményt, 0-3.

Ezzel a sikerrel hét mérkőzésen 10 pontot gyűjtött eddig a magyar válogatott, amivel a hat csapatos csoport negyedik helyén áll

Kazahsztán – Magyarország 0-3 (0-1)

Gólszerzők: Kosznovszky (34.), Kerezsi (48.), Bényei (90+3.)