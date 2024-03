2024. március 23., szombat, 15:00

Mány-Bicske II. (10.) - KK Grain KFT.-Mezőfalva (11.) – ősszel 2-3

Varga Mihály a Mány elnöke: - Elég jó passzban van a csapat, simán sikerült nyernünk Enyingen, és ez biztos, hogy erőt ad a srácoknak a Mezőfalva ellen. Ráadásul van is miért visszavágni, mert ősszel ott egy szoros mérkőzésen kikaptunk egy góllal. Hasonlóan nehéz mérkőzésre számítok hazai pályán, mivel tudjuk azt, hogy rutinos játékosokból áll ellenfelünk, és véleményem szerint jobb játékerőt képviselnek annál, mint ahol jelenleg most elhelyezkednek a tabellán. Nem lesz egyszerű számunkra ez a találkozó!

Sárbogárd (2.) - Csór Truck-Trailer (12.) – ősszel 2-0

Pajor László a Sárbogárd vezetőedzője: - Az Ikarus ellen a helyzetek alapján nagyon magabiztos győzelmet arattunk, és amennyiben egy kicsit jobban koncentrálunk, akkor talán még nagyobb arányú is lehetett volna ez a siker. Ősszel Csóron mondhatni játékra alkalmatlan pályán, nehéz mérkőzésen sikerült elhoznunk a három pontot, most azonban hazai környezetben, kifogástalan körülmények között nem lehet más célunk, mint a győzelem, és csak ez elfogadható számunkra. Tiszteljük a Csór csapatát, jó eredményt értek el a hétvégén, de mi látványos focival szeretnénk megörvendeztetni szurkolóinkat, ugyanis tavasszal először játszunk itthon.

2024. március 24., vasárnap, 15:00

MÁV Előre FC Főnix (1.) – Sárosd (8.) – ősszel 1-1

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Igazságos eredmény született Móron, attól függetlenül, hogy megnyerhettük volna a mérkőzést. A legnagyobb problémát a pálya minősége okozta, nem nagyon lehetett rajta focizni. A lényeg hogy nem kaptunk ki, két egyéni hibából, pontrúgásból ért el gólt ellenfelünk, emellett lőttünk mi is két gólt és el is vettek tőlünk kettőt. Összességében elégedett vagyok, mert nem szabad tehetetlennek lenni. A Sárosd ellen megint Gárdonyban fogunk játszani, mert a mi pályánk még mindig nem alkalmas a játékra, de csakis győzelmet tudok elképzelni, mert a hazai mérkőzéseket szeretnénk egytől-egyig megnyerni. Örvendetes, hogy a sérültjeink szép lassan visszatérnek, és a hétvégére szinte teljesen komplett lesz a csapat.

Lajoskomárom (7.) - Móri SE (3.) – ősszel 1-2

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Sokat jelentett a három pont megszerzése Mezőfalván, de a vasárnapi győzelmünket sajnálatos módon beárnyékolja az előző heti Enying ellen elszenvedett hazai vereség, ahol úgy kaptunk ki, ahogy szoktunk - kettő nullás vezetés után. Így aztán az egyik szemünk sír, a másik pedig nevet. Tavasszal a bajnokság legerősebb csapatának a Mór tűnik, egyáltalán nem lesz könnyű dolgunk, kizárólag megfelelő hozzáállással lehet keresnivalónk ellenük. Ők az esélyesei ennek a mérkőzésnek, de mindent megteszünk a pontszerzésért.

Bodajk SE (15.) - Ikarus-Maroshegy (9.) – ősszel 1-2

Bregócs Gergő a Bodajk SE vezetőedzője: - Úgy tűnik, hogy a két hét pihenő elégnek bizonyult arra, hogy rendezzük a sorainkat. Természetesen kellemetlen volt számunkra, hogy nem tudtunk pályára lépni Sárbogárdon, mert az ifistáink elkaptak egy vírust, végig vonult az egész csapaton, két játékosnak nem készült az orvosi engedélye, volt eltiltottunk is, így pontosan nyolc fővel tudtunk volna elmenni. Egyáltalán nem vár ránk könnyű 90 perc az Ikarus ellen, tisztában vagyunk azzal, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de megpróbáljuk a tőlünk telhető maximumot kihozni a mérkőzésből.

Tóvill-Kápolnásnyék (4.) – Enying (14.) – ősszel 4-1

Höltzl Richárd a Tóvill-Kápolnásnyék vezetőedzője: - Nem úgy jött ki a lépés Csóron, ahogy terveztük, sajnos nagyon sok sérültünk van, 4-5 játékosra nem tudtam számítani, és ez meg is látszott az eredményen. Mentünk előre a győzelemért, de csupán ennyi volt benne. A Csór két helyzetéből egyet értékesített, így alakult ki a végeredmény. Folyamatosan hullhatjuk a pontokat, itthon és idegenben is, amennyiben elől akarunk maradni akkor mindenképpen nyernünk, kell az Enying ellen, csak a győzelem elfogadható! Egy biztos, hogy nem kell könyörögni majd, hogy legyen a felező vonalnál, illetve a kapu mögött labda, a labdás zsák sem fog bekerülni a szertárba. Sajnos Csóron ezt bevitték a tartalékok 1-0 után a második félidőben… Jöhet hozzánk az első, vagy az utolsó, a labdát a folyamatos játék érdekében mindig fogjuk biztosítani, nem lesz ez másképp Enying ellen sem, ugyanis a fair-play ezt kívánja.

Ercsi Kinizsi (6.) – Martonvásár (13.) – ősszel 4-0

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Jó meccset játszottunk a Sárosddal, bár az elején kimaradtak a helyzetek, de aztán feljavultunk, és rendeztük a sorokat. Ellenfelünknél Varga Zsombor sérülése, és kiválása valószínűleg befolyásolta a mérkőzés kimenetelét, teljesen kiegyenlített volt a második félidő, amelynek az elején lőttük a gólunkat. Ezt az előnyt meg tudtuk őrizni, vitt előre bennünket a szívünk, bár nálunk is lett két súlyosabb sérült Andrejev Illés, és György Kristóf. Akkor érhet igazán sokat ez a győzelem, ha a Martonvásár ellen is megszerezzük a három pontot. Megnéztem kétszer Martonvásárt, nagyon szervezett egységes és fegyelmezett csapatnak tűnnek. A Tordas ellen is csak egyéni hibákból kaptak gólt, nagyon nehéz feltörni őket. Ezáltal nehéz mérkőzésre számítok. Még nem tudom, hogy fogunk felállni, a sérültek nem valószínű, hogy felgyógyulnak vasárnapig, de mindenképpen szeretnénk itthon tartani mindhárom pontot, független attól, hogy számomra háromesélyes ez a 90 perc.

Szabadnapos: Tordas (5.)