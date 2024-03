Teljes csapattal és nagy önbizalommal várták a Fejér vármegyeiek az MTK-TFSE együttesét az NB I/B-s női amatőrbajnokságban. A vendégek játékosa, Munkácsi szerezte a derbi első kosarát, utána zsinórban 26 hazai pont következett. A negyed utolsó pontjai is a vendégek révén jutott a gyűrűbe, de a 26-5-ös részeredmény és az egyetlen kapott mezőnykosár imponáló hazai fölényt jelentett. A második negyedben tovább nyílt az olló, a fehérváriak 34 pontnál jártak, amikor ellenfelük ismét betalált. Az 54-15-re végződő első félidő után nem is maradtak nyitott kérdések.

Kiegyenlítettebbé vált a harmadik negyed, a hazaiak nem erőlködtek, de így is növelni tudtuk a különbséget, 72-28-ról kezdődhetett a záró tíz perc. Itt megint feljebb kapcsoltak, Varga Sára 8 ponttal nyitotta a felvonást. Papp Lilla is jól teljesített, Vas Betti két, formás hármassal köszönt be, nem volt kérdés, hogy melyik csapat nyeri a mérkőzést. A DKKA 106-39-es győzelemmel bebiztosította az alapszakasz első helyét.

Az együttes valamennyi tagja megtette a magáét, a legjobb egyéni mutatóval Papp Lilla (23 pont, 71% mezőnyből, 10 lepattanó, 32 VAL) és Varga Sára (17 pont, 78% mezőnyből, 7 gólpassz, 29 VAL) jelentkezett. Elérte a 20 VAL-t Drávecz Boróka (22), Frindt Nikolett (21) és Laufer Gabriella (20) is.

Dávid Kornél KA–MTK-TFSE 106-39 (26-5, 28-10, 19-13, 33-11) MKOSZ Edzőközpont, vezette: Kaposi, Novák DKKA: Varga S. 17/9, Frindt N. 16/6, Szücs Lu. 3/3, Laufer G. 9, Papp L. 23. Csere: Szücs Li. 9/9, Kötő L. 3/3, Drávecz B. 14, Dávid M. 4, Vas B. 8/6, Vas V. Vezetőedző: Szentpáli Gergő

Szentpáli Gergő: - Természetesen nagyon örülünk az alapszakasz megnyerésének, de a bajnokság érdemi része csak most kezdődik. Budapesten egy ponttal kikaptunk decemberben, ezúttal magabiztosan nyertünk, amiben szerepet játszott, hogy náluk két kulcsjátékos ezúttal sérülés hiányzott, nálunk viszont Varga Sára akkor betegség miatt nem állhatott rendelkezésre, ezúttal viszont pályára lépett. Amit elterveztünk, főleg az első félidőben azt a ritmust diktáltuk, amire nem volt ellenszer, a második félidőben mindenki pályára lépett nálunk és megtette a magáét. Úgy gondolom, kihoztuk a maximumot az alapszakaszból, hiszen megnyertük a csoportunkat. Komoly repertoárunk van támadásban és védekezésben, mindenkinek megtaláltuk a helyét a csapaton belül. A speciális lebonyolításhoz alkalmazkodnunk kell, a kuparendszer miatt minden kosárnak, minden labdabirtoklásnak nagy jelentősége lehet. Az ugyanakkor a legutóbbi bajnokin kiderült: a lányok készen állnak a rájátszásra.

Az UNI Győr második csapata lesz a koronázóvárosiak első ellenfele a tizenhat között, a kisalföldiek zártak a 6. helyen a Fehér-csoportban. A két klub gyorsan megállapodott a rájátszás első körének mérkőzéseiről. A playoff párharcai kuparendszerben, két találkozón dőlnek el. A pályaelőnynek köszönhetően a nyolcaddöntő második mérkőzését rendezhetik hazai pályán az akadémisták. Az UNI Győrrel eddig nem találkoztak a szezon során.

A nyugatiak a kilenccsapatos Fehér-csoport hatodik helyét szerezték meg, 6/10-es mutatóval végeztek az alapszakaszban. Hazai pályán és vendégként egyaránt 3/5-ös mérleggel zártak. Az alapszakasz során 21 játékos lépett pályára a győrieknél, közülük 5 játékos 10 pont feletti átlagot hozott. A legalább 10 alkalommal pályára lépők közül Chroméj Hajnalka (16,2 pont), Bánszegi Borbála (13,3) és Sághi Kata (10,3) volt a legeredményesebb. Az A-csoportos SERCO UNI Győr több játékosa pallérozódik a B-s csapatban is. Kérdés, hogy az élvonal rájátszása mellett akad-e visszajátszójuk.

A DKKA nyolcaddöntőjének programja.

UNI Győr SZESE–Dávid Kornél KA Győr, Egyetemi Sportcsarnok, kedd 18.50

Dávid Kornél KA–UNI Győr SZESE MKOSZ Edzőközpont, csütörtök 17.30