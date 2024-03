A Hertha BSC-ben futballozó Dárdai Márton újonc a keretben, míg Vancsa Zalán másodszor kapott meghívót a felnőtt válogatottba. Az Union Berlin középpályása, Schäfer András sérüléseiből felépülve most visszatérhet a válogatotthoz, s a bemutatkozással kacérkodhat a Fehérvár FC mezében remek formában védő kapus, Tóth Balázs.

A Vidi 26 esztendős hálóőre még akkor kapott meghívót a kapitánytól, mikor a Puskás Akadémia FC kapuját őrizte. A bemutatkozása azonban még várat magára. Tóth Balázs a fehérváriak meghatározó pillére, magabiztosan áll a Vidi gólvonala előtt, számos látványos bravúrral jelentkezik meccsről-meccsre.



– Az egyetlen újonc a keretben Dárdai Márton, akinek a teljesítményére nagyon kíváncsiak vagyunk az edzéseken, és lehetőség szerint a mérkőzéseken is. Szeretnénk egyesekről átfogóbb képet kapni, amire a felkészülési mérkőzések lehetőséget adnak, bár ismét hangsúlyozom, hogy ezek a mérkőzések ugyanolyan fontosak számunkra, mint a tétmeccsek. Vannak, akik korábban kerettagok voltak, de klubjaikban kevesebb játéklehetőséghez jutnak mostanában, és most nem lesznek velünk, de őket is folyamatosan figyeljük, ahogy minden olyan játékost, aki szóba jöhet a jövőben a válogatottnál - fogalmazott a kerethirdetéskor Marco Rossi szövetségi kapitány.

A válogatott keretben újra ott lesz a Puskás Akadémia FC játékosa, Nagy Zsolt is. A harminc esztendős, 188 centis szélső már 16 alkalommal szerepelt címeres mezben, két gólt szerzett.

Nagy Zsolt tovább gyarapíthatja válogatottságai számát

Forrás: puskasakademia.hu

A nemzeti együttes keretében van a Felcsúton nevelkedett, majd a Vidiben is szerepelt Kleinheisler László, a Puskás Akadémián pallérozódott Sallai Roland, valamint a Főnixből induló klasszis, Szoboszlai Dominik és a Vidiben is megfordult Bolla Bendegúz is.

A keret március 18-ától készül Telkiben, majd 22-én 20.45 órakor Törökország, 26-án Koszovó válogatottját fogadja Magyarország nemzeti együttese a Puskás Arénában.

– Az ellenfeleink közül Törökország az erősebb – mondta Marco Rossi. – Ez a török válogatott már nem ugyanaz, mint amellyel pár éve játszottunk! Nagyon erősek és rengeteg tehetséges, fiatal játékosuk van, összességében tehát igen nehéz mérkőzésre számítok ellenük. Második ellenfelünk, Koszovó ugyan valamivel gyengébb a törököknél, de így is erős ellenfél. Náluk most nevezték ki az új szövetségi kapitányt, így esetükben sok a kérdőjel, nem tudhatjuk, hogy a játékuk mennyiben fog változni. Eddig három belső védővel játszottak és nagyon direkt futball jellemezte őket. Érdekes lesz egy ilyen csapat ellen játszani, hiszen ez a stílus Eb-ellenfelünkre, Skóciára is jellemző. Ebből fakadóan ezek a mérkőzések már nagyon fontos állomásai annak a munkának, melynek célja, hogy a lehető legjobban felkészüljünk a nyári Európa-bajnokságra.

A válogatott kerete:

Kapusok:



Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Gulácsi Péter (RB Leipzig)

Tóth Balázs (Fehérvár FC)



Védők:



Balogh Botond (Parma)

Dárdai Márton (Hertha BSC)

Lang Ádám (Omonia Nicosia)

Mocsi Attila (Rizespor)

Orbán Willi (RB Leipzig)

Szalai Attila (SC Freiburg)

Szalai Gábor (FC Lausanne-Sport)



Középpályások:



Bolla Bendegúz (Servette FC)

Kerkez Milos (Bournemouth)

Kleinheisler László (Hajduk Split)

Nagy Ádám (Spezia Calcio)

Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC)

Nego Loic (Le Havre AC)

Schäfer András (Union Berlin)

Styles Callum (Sunderland AFC)

Támadók:



Ádám Martin (Ulszan Hyundai)

Gazdag Dániel (Philadelphia Union)

Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE)

Sallai Roland (SC Freiburg)

Szoboszlai Dominik (FC Liverpool)

Vancsa Zalán (Lommel SK)

Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)