A mérkőzés iránt hatalmas volt az érdeklődés, a kezdés előtt már egy órával nem lehetett parkolóhelyet találni a környéken, a vendégszurkolók pedig megtöltötték a saját szektorukat. Kiváló hangulatban játszott a két csapat, az első harmad kiegyenlített játékot hozott, de a játékrész végén emberelőnyben Morley betalált. A második húsz perc az eredményben és a mutatott játékban is a Pustertalnak kedvezett, bár Leavens egyenlített, de ezt követően Sill és Akeson is eredményes volt, 1-3. Az utolsó harmadban még reménykedtek a fehérváriak, hiszen ahogy a párharcban, úgy egész szezonban is a kék-fehérek erőssége volt az utolsó játékrész. Ezúttal sajnos a feltámadás elmaradt, ment előre a Fehérvár, de az átütő erő hiányzott, ha pedig nagy helyzet adódott, Smith tette jól a dolgát. Tíz perccel a vége előtt Kasastul gólja minden nyitott kérdést eldöntött.

– Nehéz most elemezni bármit is. Tudtuk, hogy az ellenfél milyen jól játszott az alapszakaszban és azzal is tisztában voltunk, milyen nehéz ellenük itt játszani. Minden meccsre jó felkészültünk, jól is álltunk belel minden összecsapásba. Ma pedig végig, 60 percen keresztül jól tudtunk teljesíteni. Szerintem ma ezért érdemeltünk győzelmet. Mindkét csapat jól játszott. Elég jól ismerem ezt a klubot. Tavaly nyáron komoly változások történtek Fehérváron, ez már egy teljesen más klub. Máshogy játszik a csapat, máshogy küzdenek, élvezik a játékot. Mindig jó játékosaik voltak és a struktúra is jó volt, de most minden meccsen mindent beleadnak. Az egyik legkeményebb ellenfél a ligában. Ezt láthattuk az alapszakaszban is, hiszen az egyetlen csapat volt, amelyiket nem tudtuk legyőzni. Most viszont négyszer is nyernünk kellett ellenünk és ez sikerült is – nyilatkozta az ellenfél vezetőedzője, Kasper Vuorinen.

A vereség ellenére zúgott a vastaps a telt házas Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban, hiszen a Volán búcsúzott nem csak a szezontól, hanem a Raktár utcai létesítménytől is, amelyhez kapcsolódóan megannyi játékosnak és szurkolónak van rengeteg sok, szép emléke.

– Először is nagyon szépen köszönjük ezt a fantasztikus szurkolást, a támogatást, amit kaptunk a szurkolóinktól sajnos az utolsó mérkőzésen a szezonban és a Raktár utcában is. A szériát tekintve kiélezett csata volt látható, két nagyon hasonló játékerőt képviselő együttes találkozott. Ha csak a meccset kell gyorsan elemezni, akkor a speciális egységek kulcsszerepet vállaltak, ezen kívül a helyzeteinket nem tudtuk belőni, a kapusuk remek volt, ma sokkal energikusabbnak tűntek. A találkozó napján a Magosi Bálint lebetegedett, Laberge lesérült, Leclerc visszakerült a csapatba, de ő meg két hónapja nem igazán tud játszani, sérült, de így is vállalta a játékot. Atkinson hátvédként is csatárt játszott, így azt hiszem kijelenthető, a srácok mindent megpróbáltak. Az alapszakasz eredménye alapján talán kicsit görbe tükör ez, hiszen az alapján a második helyezett és a hetedik találkozott. Amelyik csapatok bejutottak a playoffba, mindegyik rendkívül erős. A csapat túlteljesített az alapszakaszban, ha nem sikerült volna a második helyen zárnunk, hanem valahol a középmezőnyben végeztünk volna, akkor azt mondhatnánk, szoros mérkőzés volt és a jobb egy hajszál híján elvitte a győzelmet. Így egy kicsit keserű a szánk íze, de ha kicsit megnyugszunk, akkor majd rájövünk, mennyi remek pillanatot tudunk okozni ebben az idényben. Köszönöm a szurkolóknak az odaadó támogatásukat, a menedzsmentnek és a stábnak is a munkáját, illetve a játékosoknak is. Jövőre visszatérünk és megpróbálunk ismét nagy dolgokat véghez vinni – mondta Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

– Ilyenkor egy kicsit üres érzés van az emberben, körbe nézek és tudom, ez volt az utolsó meccs ebben a csarnokban. Tudtuk az elejétől fogva, hogy 50-50 százalék a továbbjutási esély, jó csapat ellen játszottunk, egyforma erők küzdelmét láthattuk, sajnos nekik jött ki jobban a lépés. A közönségnek köszönjük, hálásak vagyunk ezért a támogatásért itthon és idegenben, reméljük jövőre még jobban sikerül. Az alapszakaszban nekünk alakultak jobban a dolgok, ők kicsit rosszabbul kezdtek, de edzőt cseréltek, onnantól jöttek fel. Ilyen a sport, ez a szépsége, hét mérkőzésen keresztül küzdünk egymással, valakinek nyernie, valakinek veszítenie kell – összegzett Hári János, a Volán csapatkapitánya.

Hydro Fehérvár AV19 – Pustertal Wölfe 1-4 (0-1, 1-2, 0-1)

Székesfehérvár, 2815 néző. V.: Nikolic, Piragic, Durmis, Riecken.

AV19: Roy – Fournier, Campbell (1), Magosi, Hári (1), Kuralt – Stipsicz, Nilsson, Atkinson, McGauley, Leavens 1 – Robertson, Phillips, Leclerc, Bartalis, Mihály – Kiss R., Ambrus Cs., Ambrus G., Németh, Terbócs. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Pustertal: Smith – Stanton, Messner, Morley 1 (2), Schofield (3), Akeson 1 (1) – Kasastul 1, Ege, Andergassen, Frycklund, Petan – Glira, Atwal, Deluca, Sill 1 (1), Mantinger – Althuber, Öhler, Catenacci, Berger, Haler. Vezetőedző: Kasper Vuorinen.

Kiállítások: 4, ill 8. perc.

Kapura lövések: 26-34.