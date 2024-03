Történelmi magasságokban szárnyalt a Volán eddig ebben a szezonban, hiszen a Fejér vármegyei gárda a klub és az osztrák központú liga közös történelmében még soha sem végzett a második helyen az alapszakaszban. A kék-fehérek szinte a bajnokság kezdete óta az élmezőnyben helyezkedtek el, a remeklésnek az együttes hátvédje, Stipsicz Bence véleménye szerint több oka is van.

– Szerintem ez volt a legjobb és a legstabilabb alapszakaszunk a ligában, ez mindenképpen jó dolog. Megvolt egy jó alapunk a korábbi évekből védekezésben, és ebben a szezonban támadásban is jobban tudtunk teljesíteni, ezekhez pedig jó egyéni teljesítmények is párosultak. Sokszor vissza tudtunk jönni a mérkőzésekbe, az előző szezonban akadt olyan, hogy átfutott az agyamon az ellenfél vezetésénél, hogy most gólokat kell lőnünk, lehet bajban leszünk. Most ezt nem éreztem, össze tudtunk fogni, mindenki tisztában volt az elvárásokkal, valamint mindenki tudta, mi a feladata. Nincsenek ellentétek a csapaton belül, nincs abból sem probléma, ki kivel játszik egy sorban, a feladatra koncentrálunk – nyilatkozta lapunknak Stipsicz Bence. A Hydro Fehérvár AV19 játékosa.

A stabil, jó teljesítménynek pedig meglett a jutalma, már fordulókkal az alapszakasz vége előtt eldőlt, pályaelőnyből kezdheti a Volán a rájátszást, már csak az volt a kérdés, hányadikként választhat ellenfelet magának a gárda. Végül a Klagenfurt mögött, a Red Bull Salzburg előtt a második helyen zárt a Fehérvár.

– Az alapszakasz utolsó fordulóiban nagy volt a nyomás, a Graz elleni utolsó találkozó kilóg ebből a sorból, hiszen az osztrákok addigra már elengedték az évet, sok junior kapott náluk lehetőséget, tudtuk, meg kell nyerni azt a bajnokit is. Előtte azonban volt nyomás rajtunk, minél feljebb akartunk végezni, hiszen nagyobb a választási lehetőség. Nem volt nagy előnyünk a hajrá előtt a Salzburggal szemben, nagyjából két pont, tehát egy győzelemnyi, talán Innsbruckban vesztettünk pontokat.

Ha már Salzburg, ebben az évben sikerült két nagy szériát megtörni a bikák ellen, egy 14 mérkőzéses vereségi sorozatot, illetve idegenben egy több éves negatív szériát zárt le a Volán.

– Klagenfurt, a Bécs és a Salzburg is mindig nagy minőségbeli ugrást jelentett, ezért is nagy szó, hogy a bikák előtt zártunk. Az a negatív széria már statisztikailag sem volt érthető, annyiszor kikaptunk tőlük, ráadásul úgy, hogy szinte mindig volt esélyünk az adott találkozón. Emlékszem, az idei idényben az első alapszakasz-mérkőzésünkön Fehérváron is jobban játszottunk sokáig, de nem sikerült nyernünk. Fontos volt megtörni ezeket a szériákat, hiszen a rájátszásban is összekerülhetünk velük. Ezek a sikerek lökést adtak nekünk és hozzásegítettek minket ahhoz, hogy mögöttünk tartsuk őket a tabellán.

A Hydro Fehérvár Av19 másodikként zárta az alapszakaszt, másodikként választhatott ellenfelet magának. Végül a negyeddöntőben a Pustertal Wölfe lesz az ellenfél, csakúgy mint két évvel ezelőtt. Akkor söpréssel mentek tovább a kék-fehérek.

– Az edzők az eredményeken kívül a statisztikát is nézték, jó játékosállományuk van, harcos csapatuk van. Akadtak kemény összecsapásaink ebben a szezonban, de végre teljes kerettel állhatunk fel ellenük. Nincsenek nagy különbségek, talán kicsit szervezettebbek vagyunk, illetve kapusposzton sincsenek betonbiztos hely náluk – mondta Stipsicz, majd kitért arra, hogy ez a rájátszás az utolsó, amelyet a Raktár utcában teljesít a gárda. – Az a célunk, hogy szép eredménnyel búcsúzzunk a csarnoktól. Nyilván mindeni örül az új létesítménynek, mert hihetetlen komplexum lett az Alba Aréna. Másik szempontból ez a hangulat, ami a Raktár utcában uralkodik, amikor már a bemelegítés alatt szint telt ház és szurkolás van, ez hiányozni fog. Emlékszem, még MAC játékosként a rájátszásban a Titánokkal játszottunk, sokan voltak, nem volt kellemes ellenfélként itt jégre lépni, talán a leghangosabb csarnok az ICEHL-ben. Reméljük az új csarnokban is meg tudjuk növelni a nézőszámot és olyan hangulat lesz majd, mint a Raktár utcában.

A negyeddöntő programja:

március 3. Hydro Fehérvár AV19 – HC Pustertal Wölfe 17.30

március 4. Hydro Fehérvár AV19 – HC Pustertal Wölfe 19.15

március 7. HC Pustertal Wölfe – Hydro Fehérvár AV19 19.45

március 8. HC Pustertal Wölfe – Hydro Fehérvár AV19 19.45

március 11. (ha kell) Hydro Fehérvár AV19 – HC Pustertal Wölfe 19.15

március 13. (ha kell) HC Pustertal Wölfe – Hydro Fehérvár AV19 19.45

március 16. (ha kell) Hydro Fehérvár AV19 – HC Pustertal Wölfe 17.30