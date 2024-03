A Sóstói Stadionba többnyire már online megvásárolt belépőkkel érkeznek a szurkolók, de akik mégsem veszik meg előre a jegyet, azoknak hasznos lehet az információ:

Az 1-es és a 4-es számú pénztárak 12:30-kor nyitnak, ezeken a helyeken már csak helyszíni jegyvásárlásra lesz lehetőség. Fizetni készpénzzel és bankkártyával is lehet. Az 1-es pénztárnál lesz egy ablak, ahol csak bankkártyával tudtok fizetni, a másik két ablaknál bankkártyával és készpénzzel is meg meg lehet venni a belépőket.

Az online megvásárolt szezonbérletet az 1-es pénztár megjelölt ablakánál lehet átvenni!

A kedvezményes jegyre jogosító okmányokat feltétlenül tartsák maguknál a drukkerek, mert azokat a beléptetésnél a biztonsági szolgálat munkatársai mindenkinél ellenőrizni fogják. A 14 év alattiak részére kiváltott 200 forintos gyermekjeggyel érkezők közül csak a kedvezményre jogosult gyermekek léphetnek be a stadionba.

A Vidi Múzeum is nyitva lesz

A Vidi Múzeum vasárnap 12:30-kor nyit. Erre a hétvégére egy retro kiállítással várja a klub az érdeklődőket. A 70-es, 80-as évek vidis használati tárgyaiból lesznek láthatók izgalmas darabok a vitrinekben, köztük szurkolók által készített ereklyék. Ezenfelül újabb, az 1985-ös UEFA-döntővel kapcsolatos emléktárgyakat is bemutatnak, és személyesen is ott lesz a múzeumban a kupadöntős csapat néhány tagja is.

VidiShop

A klub ajándéküzlete a meccs napján 13:30-tól tart nyitva a mérkőzés lefújását követő 60 percig.

Parkolás

A személygépjárművel érkező szurkolók a Vásártéren, a Homoksoron és a Csíkvári úti parkolóban parkolhatnak.

A Csíkvári út szélén tilos a parkolás.

Stadionbüfé

Az FTC elleni mérkőzésen a büfékben készpénzzel és bankkártyával is lehet fizetni. A Sóstói Stadionban RePohár rendszer működik, amelynek ára 500 Ft.