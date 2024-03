Az esemény ugyan csak júniusban kerül megrendezésre, ám április 7-én zárul az ablak, vagyis eddig jelezheti előre mindenki a részvételi szándékát. Nevezni korlátozott számban a helyszínen is lehet majd, amennyiben nem teltek meg a helyek az előzetes regisztráció során. Aki mindenképpen ott szeretne lenni az eseményen, időben jelentkezzen!

A rendezvény elsődleges célja a mozgás, de fontos szerepet kap a jó hangulat, a családi kikapcsolódás. Vannak ugyan kijelölt távok a futóknak és a kerékpárosoknak is, de ez nem verseny! A lényeg, hogy mindenki annyit teljesítsen, amennyit bír, vagy amilyen távon szívesen kipróbálná magát! Futásban 1,2,5 és 10 kilométeren lehet indulni. Az 1 kilométeres távot akár rollerrel, babakocsival, görkorcsolyával, futóbiciklivel is lehet teljesíteni, együtt futva a Tordasi Értelmi Fogyatékosok Otthonának csapatával. A bringásoknak 5, illetve 6,5, valamint 28 kilométeres távokat kínálnak a szervezők. A leghosszabb kerékpáros túra vezetett és csak minimum 24 colos, váltós kerékpárral lehet részt venni rajta az útvonal jellege miatt. Minden táv rajtja a futás és a kerékpár esetében is más időpontban van.

Egy nevező akár több távon is indulhat, de egy induló csak egy érmet vihet haza, így a nevezés leadásakor meg kell jelölni azt a távot, amelyen az éremért harcol majd. Minden résztvevő befutócsomagban és egyedi befutóéremben részesül, ha pedig valaki jelmezben teljesít egy távot, különdíjat kap. A nevezés 18 éven alul idén is ingyenes. Az esemény napján számos más programon is részt lehet venni, így pl. lesz tollaslabda, lábtengó, családi versenyek, ügyességi biciklis pálya, pilates, reformer edzés, kézműves foglalkozás és még sok más. Ezekről érdemes időben tájékozódni, ugyanis egyes programokra szintén előzetesen kell jelentkezni!