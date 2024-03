A Soroksár ellen akárcsak ősszel, a tavaszi szezonban is hatot rúgott a Puskás Akadémia, amely hétközben idegenben aratott 6-0-s győzelmet. A felcsútiak aztán csütörtökön be is jelentették, hogy Tamók Rebeka, Palakovics Laura és a csapatkapitány dr. Bokor Adrienn is 2026 nyaráig szóló megállapodást írt alá.

– Még két évet írtam alá a klubnál, nem titkolom, hogy itt szeretném befejezni a karrieremet, megtisztelő, hogy továbbra is számolnak velem" – nyilatkozta a klub honlapjának Bokor Adrienn. Csapattársa, Palakovics arról beszélt, szintén örül, hogy számolnak vele az együttesnél és az a célja, hogy legjobb tudása szerint segítse a klubot, amit Tamók is hangsúlyozott.

A hétvégén pedig a Diósgyőri VTK vendégeként lép majd pályára a Puskás Akadémia, amely ősszel 4-3-ra kikapott a miskolciaktól, akik már a félidőben 2-0-ra vezettek. A szombati házigazda a tabella 5. helyét foglalja el 15 mérkőzésen szerzett 22 pontjával, amivel stabilan tartja jelenlegi pozícióját, mögötte négy ponttal marad el az Astra, míg előtte az MTK előnye tetemes, 12 egység.

A Puskás Akadémia számára fontos lenne a visszavágás, hiszen csupán két ponttal előzi meg a harmadik helyen az MTK-t, így amennyiben pontokat hullajt a felcsúti együttes a fővárosi gárda könnyen előzhet már a hétvégén is.