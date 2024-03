Nem várt könnyű feladat az Arconic-Alba Fehérvárra a Sopron KC ellen a kosárlabda NB I/A 23. fordulójában, hiszen a házigazda soproniak a találkozót megelőzően tizenegyből nyolc alkalommal győztesen hagyták el a parkettet a Novomatic Arénában. Ráadásul a hazaiak hat mérkőzéses győzelmi szériában voltak otthon.

Az első negyed egy hatai kettessel indult, míg a székesfehérváriak Kass révén egy kihagyott hármassal nyitottak. Nem sokkal később már a vendégeknél volt az előny, 15-14-nél azonban már a soproniak vezettek. Ekkor egy jó sorozattal ismét az Alba kaparintotta meg az előnyt, amit hamar hatpontosra duzzasztott, 30-21-nél pedig már kilenccel is vezetett, de David Nichols utolsó másodperces hármasával be kellett érnie a szünetre a hatpontos különbséggel, 24-30.

A második felvonásban aztán ismét jól kezdett az Alba, 37-27-nél tízzel is vezetett, de ekkor megtorpant. A Sopron KC szintet ugrott, és egy 13-1-es szakasszal átvette a vezetést. A hazaiak ezt aztán hatra is növelték 49-43-nál, de a székesfehérváriaknak a nagyszünetre sikerült visszajönniük háromra, 49-46.

Ahogy az Alejandro Zubillaga legénységére igaz az idei idényben a harmadik negyedben ismét sikerült meglépniük, 50-46-ról előbb 51-50-re fordítottak, 59-55-nél pedig már ismét néggyel vezettek. Ezt a különbséget szinte végig sikerült tartani, viszont Anthony Mathis vezérletével az utolsó játékrész előtti szünetre már ismét a Sopronnál volt az előny, 72-70.

Az utolsó tíz percnek a soproniak vágtak neki előnyösebb szituációból, hattal is vezettek, de 84-83-ra fordított az Alba, majd innentől kezdve már az idegek csatája következett. Hol az egyik, hol a másik fél dobott kosarat, ha hibázott az egyik oldal, akkor a másik is. 95-94-nél aztán Takács Milán pirított oda egy hármast 16 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Ezután a házigazda kétszer is szabálytalankodott, előbb Chambers dobta be a két büntetőt, majd Barnett, így beállítva a végeredményt, 95-101. A sikerrel az Alba megszakította a Sopron KC hat mérkőzéses hazai győzelmi sorozatát.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa a hazaiak játékosa, David Nichols lett, aki dupla-dupláig jutott – 28 pont mellett kiosztott 12 asszisztot és szedett öt lepattanót. Az Alba Fehérvárnál Jordan Barnett és Siyani Chambers szállította a pontokat, fejenként 23-23-at, míg James Dickey és Vojvoda Dávid egyaránt 19-19-ig jutott, előbbi ráadásul szedett 13 lepattanót is.

A székesfehérváriak legközelebb a DEAC ellen lépnek pályára március 16-án, szombaton 17.00 órától hazai környezetben.

Sopron KC – Arconic-Alba Fehérvár 95-101 (24-30, 25-16, 23-24, 23-31)

Sopron, Novomatic Aréna, Vezette: Praksch, Söjtöry, Földes9

Sopron KC: Gill 9 pont, Griffin 11, Meszlényi 3, Molnár 13, Nichols 28. Csere: Csendes 3, Fazekas 2, Mathis 19, Polster -, Schöll -, Sidibe 4, Sitku 3. Vezetőedző: Bors Miklós.

Arconic-Alba Fehérvár: Barnett 23, Chambers 23, Dickey III. 19, Kass -, Roberts 9. Csere: Balogh 2, Fazekas -, Góbi -, Kiss -, Takács Mi. 6, Takács Ma., Vojvoda 19. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga.