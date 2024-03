Tóth Tamás Vid is bőven a fiatalokhoz sorolható, ebben a szezonban eddig 212 percet töltött a pályán az NB I-ben és egy gólt szerzett. A saját nevelésű csatár 2004. szeptember 13-án született, végig járta a korosztályos együtteseket a piros-kékeknél, 2020/2021-es idényben pedig már az NB III-es együttesben is bizonyítási lehetőséget kapott, 2021-ben az U18-as, 2022-ben az U19-es válogatottban is bemutatkozott.

– Nagyon boldog vagyok, hogy szerződést hosszabbítottunk a Vidivel. Saját nevelésű játékosként nagyon sokat jelent nekem a klub, hiszen végig itt nevelkedtem és kaptam meg a lehetőséget, hogy fiatalon bemutatkozzak az élvonalban, így nagy öröm számomra, hogy hosszútávon is számol velem a klub. Az őszi félévem nem igazán úgy sikerült, ahogy szerettem volna, a téli felkészülésem viszont jól sikerült, így az első csapatban szerepelhetek, be tudtam mutatkozni és megszerezni az első gólomat is az NB I-ben. A célom az, hogy az elkövetkezendő időszakban minél több játéklehetőséget kapjak, amit meg tudjak hálálni gólokkal, gólpasszokkal, a csapattal pedig sikeresen szerepeljünk és minél előrébb végezzünk a tabellán – mondta a fehérvárfc-hu-nak Tóth Tamás Vid.