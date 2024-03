– Örülök, hogy ilyen mérkőzést tudtunk játszani a Fehérvár ellen, de egy kicsit csalódott vagyok, úgy gondolom, hogy mi húztuk a rövidebbet. Ennek ellenére megdicsértem a csapatomat a játék miatt. Nagyon sok mindenről árulkodik az, hogy az ellenfél legjobbja Tóth Balázs, a kapus volt, valamint, hogy Pécsi Ármin a 93. percben fogta meg először a labdát, azt is beadásból – kezdte értékelését a Puskás Akadémia FC – Fehérvár FC elleni mérkőzést követő sajtótájékoztatón Hornyák Zsolt. A szakember hozzátette, nagyon szomorú, hogy Urho Nissila nem jó döntést hozott a mérkőzés végén a fejesénél, hiszen a szituáció azt követelte volna meg, hogy a hosszúra fejeljen, de nem így tett.

A vezetőedző kiemelte azt is, hogyha továbbra is így játszanak, akkor a következő mérkőzésen ennek meglesz majd a gyümölcse.

– A Fehérvár már sokadik olyan magyar csapat, amelyik átállt az ötvédős rendszerre, ami számomra egy kicsit szomorú. Ez hozta nekik az elmúlt időszakban az eredményeket is, és érthető volt, hogy ezen a találkozón is inkább a dobogóért, a pontért megy majd a csata. Játék alapján mi voltunk közelebb a győzelemhez. Az öltözőben el is mondtam a játékosoknak, hogyha így játszunk, akkor Kecskemétről elhozzuk a három pontot – fogalmazott Hornyák.

A mérkőzés mellett a Koszovó elleni válogatott találkozón gólt szerző Nagy Zsoltról is szót ejtett. Elérzékenyülve mondta, hogy örül annak, hogy már öt éve irányíthatja a felcsúti együttest, így végig láthatta a védő fejlődését, az NB II-től a válogatott szintig.

– Ilyenkor úgy érzem, hogy egy kicsit ez a te részed is. Mi lehet ennél örömtelibb egy edzőnek, ha ezt láthatod? Persze ne vigyük túlzásba, nem akarom, hogy innentől kezdve ne eddzen Zsolt, de nagyon örülök, hogy szerencsém volt az ő felemelkedésében részt venni – zárta megható gondolatait a tréner.