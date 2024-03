A kérdés már csak az, e két csapat párosításával ebben a szezonban még találkoznak-e egymással a felek Székesfehérváron. Nyilván a Volán célja egyértelmű, megnyerni a párharcot, ha lehet, minél hamarabb. Ez azonban nem ígérkezik könnyűnek, hiszen az első két találkozó is szoros volt, mindegyiket 3-2-re nyerte a Fehérvár. A harmadik összecsapásnak kulcsfontossága lehet, hiszen egy kék-fehér siker könnyebé teheti a negyedik találkozót és a lezárást is.

– Az egyik legfontosabb mérkőzés lesz az összes közül. Megtettük az első két, fontos lépést, itthon behúztunk két találkozót. Az összeállításunkat illetően még van néhány kérdőjel, nem tudom pontosan, kikkel utazunk ki. Remélem a harmadik mérkőzést is meg tudjuk nyerni, mert vagy majdnem végérvényesen leszakíthatjuk őket magunkról, vagy visszajöhetnek a párharcba – nyilatkozta Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

Mindegyik mérkőzésen jól kezdett a Volán, ez az elsőn a vezetést is hozta magával, a másodikon azonban a Pustertal került előnybe. A két mérkőzés közös pontja az volt, hogy a harmadik harmadra olasz vezetéssel vágtak neki a csapatok, de mindkét alkalommal fordítani tudott a Fehérvár.

– A jó kezdés mindkét mérkőzésen megvolt, a második találkozón nem tudtunk betalálni és az ő első lövésükből rögtön betaláltak, tipikus playoffs gól volt, a hátvédjük ellőtte a kékről, a szélsőnk nem blokkolt, a kapu előtt nem vettük fel az embereiket, és a kipattanó hozzájuk került. Ilyen van, megtörténik, remélem kicsit szerencsésebbek leszünk a helyzeteink kihasználásának tekintetében. Fontos lesz megint a jó kezdés, a kiállításokat el kell kerülni. Emberhátrányunk jól működött, gólt is lőttünk, ha az előnyös is élesebb, lehet könnyebben nyertünk volna. A korongkihozatalunk jól működik, a csatáraikat az első passzokkal általában meg tudjuk verni és létszámfölényes szituációkat tudunk kialakítani. Sajnos azonban a támadó harmadba való belépéskor egy rossz döntés megöli a gyors pillanatot. Mi is lőttünk munkás gólokat, továbbra is kell távolról lőni, menni a kipattanókra, zavarni a kapust, és ha már fáradnak, még jobban járatnia korongot. Higgadtnak kell maradnunk, a bírók mérkőzés közben is figyelmeztették a kispadokat, hogy a sípszó utáni dolgokat büntetni fogják, mi ezt betartottuk, ők nem. 2-0-ás előnyben nem engedhetjük meg magunkat, hogy elveszítsük a fejünket, nem ajándékozhatunk nekik emberelőnyöket.