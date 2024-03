Második alkalommal rendezik meg Székesfehérváron a Kiskút Open nemzetközi ATP Challenger-tornát. A tavalyi évhez hasonlóan idén is több magyar fiatalnak ad lehetőséget a verseny a bizonyításra, de mellettük két nemzetközileg elismert sztárjátékos is megméretteti magát, akárcsak Piros Zsombor és Valkusz Máté. A tavalyi évhez képest egy kategóriával feljebb sorolták az eseményt, az 50 ezer dolláros helyett idén már 75 ezerre nőtt a pénzdíj és több ATP világranglista-pontot is szerezhetnek a résztvevők.

– Büszkék vagyunk rá, hogy ismét meg tudjuk rendezni ezt a versenyt Székesfehérváron – nyitotta meg a Kiskút Opennel kapcsolatos sajtótájékoztatót Sütő Csilla, a Magyar Tenisz Szövetség főtitkára. Hozzátette, kiemelt fontosságú a szövetségnek, hogy minél több nemzetközi versenyt szervezzenek, a hazai játékosoknak pedig egy hatalmas plusz ez a Challenger-torna, hiszen meg tudják mutatni magukat.

Sütő Csilla, a Magyar Tenisz Szövetség főtitkára

Forrás: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

A főtitkár arról is beszélt, hogy nagyon meglepődtek, amikor megtudták, hogy Dominic Thiem és Richard Gasquet is nevezett a versenyre és, hogy két ekkora világsztárt köszönthetnek Székesfehérváron. Kiemelte, ez egyáltalán nem tipikus Challenger-versenyek esetében, nagy érdeklődéssel várják a megmérettetés kezdetét.

Ezután Bardóczky Kornél, a szövetség fejlesztési igazgatója vette át a szót, aki elmondta, azzal a szándékkal kezdték el szervezni a tavalyi évben a Kiskút Opent, hogy azoknak a magyar játékosoknak, akik ezen a szinten versenyeznek legyen hazai lehetőségük az ATP pontok szerzésére. Örülnek annak, hogy ebből a körből kiesett Marozsán Fábián is azzal, hogy tavaly berobbant az ATP Tour mezőnyébe, és reméli, hogy Piros Zsombornak is összejön ez, aki nagyon közel jár már ehhez.

– A tavalyi évhez képest egy kategóriával előrébb léptünk, az 50-es helyett 75-ös versenyt rendezhetünk. A tapasztalatokat és a tanulságokat levonva teljesen jól áll a szervezés, pénteken megyünk Székesfehérvárra, hogy elvégezzük az utolsó simításokat, a magyar játékosok pedig megkezdhetik a felkészülésüket és szokhatják a viszonyokat. Nagyon jó a kapcsolatunk a pálya tulajdonosával, Viszló Csabával is és örülünk, hogy ők is mindent megtesznek azért, hogy a létesítmény megfelelő állapotban legyen és kiszolgálja a magyar és a külföldi játékosokat, edzőket is – mondta Bardóckzy, aki hozzátette Magyarországon nincs másik olyan fedett létesítmény, ahol egy ilyen tornát meg lehetne szervezni.

Bardóczky Kornél, a Magyar Tenisz Szövetség fejlesztési igazgatója

Forrás: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

Ahogy azt korábban említettük Valkusz Máté és Piros Zsombor alanyi jogon szerepelhet a főtáblán, mellettük pedig kiderült, hogy mely három magyar játékos kapott szabad kártyát.

– Fajta Péter, Füle Mátyás és Boros Attila szabad kártyával lehet ott a főtáblán – mondta el a sajtótájékoztatón Nagy Zoltán, a magyar férfi Davis-kupa válogatott kapitánya. – Mellettük a selejtezőben próbálhat szerencsét szintén szabad kártyával két fiatal, Kincses Kolos valamint Kisantal Botond, valamint a rutinosabb Madarász Gergely és Mészáros Patrik. Az volt a célunk, hogy igazságos legyen a kiválasztás, próbáljuk támogatni a fiatalokat és lehetőséget adjunk nekik.

Nagy Zoltán, a magyar Davis-kupa-csapat szövetségi kapitánya

Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

A szakemberek után a Kiskút Open második kiemeltje, a világranglistán 106. helyen jegyzett Piros Zsombor is nyilatkozott. Kiemelte, próbálja megbecsülni az összes ilyen hazai versenyt, hiszen nem adatik meg, hogy minden héten magyar közönség előtt játsszon olyan eseményen, ami nem a Davis-kupa.

– Próbálom minden momentumát megbecsülni ennek a versenynek, hogy magyar közönség előtt játszatok. Tavaly is ugyanígy tettem, idén is igyekszem. Itt lesznek a barátaim, családtagjaim is, ami egy plusz motivációt ad, valamint az is, hogy rengetegen jönnek szurkolni nekünk. Nagyon várom már az első meccset, a tavalyi évben jól sikerült.

Szóba került az is, hogy Piros kifejezetten örül Dominic Thiem és Richard Gasquet érkezésének, szereti ha ilyen magas kvalitású játékosok ellen léphet pályára, hiszen ekkor érzi magát komfortosan.

Piros Zsombor, a világranglista 106. helyén jegyzett teniszező

Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

– Derült égből villámcsapásként ért, nem volt benne a levegőben a tornagyőzelem, nem is nyertem korábban fedett kemény pályás versenyt – mondta a nemrég Cherbourg-ban aratott tornagyőzelméről Piros. Hozzátette, jól alakultak az edzések, a hosszan tartó párharcokban is jól állta a sarat, minden összeállt, és a döntőben viszonylag sima győzelmet aratott. Kiemelte, reméli ez megtöri az előző hónapok rossz formáját és lendületet ad ahhoz, hogy betörjön a top százba

Siklós Erik, a Magyar Tenisz Szövetség kommunikációs vezetője a két sztárjátékos érkezéséről is beszélt.

– Dominic Thiem nem vállalt az Egyesült Államokbeli túrát, szerette volna minél hamarabb elkezdeni az európai salakpályás szezont, ennek lesz az első állomása Székesfehérvár. Richard Gasquet ugyanakkor elutazott volna Indian Wellsbe, abban bízott, hogy szabad kártyát kap, így is jelentkezett a Kiskút Openre, de miután ez nem történt meg jelezte, hogy érkezik Székesfehérvárra. Jelen pillanatban úgy tudjuk az osztrák játékos hétfőn, míg a francia szombaton érkezik meg a helyszínre – mondta Siklós.

Siklós Erik, a Magyar Tenisz Szövetség kommunikációs vezetője

Fotó: Kricskovics Antal

A kommunikációs szakember szóba hozta azt is, hogy a pályatulajdonos javaslatára közösen döntöttek úgy, hogy a két sztár és magyar játékosok miatti nagy érdeklődést csak úgy tudják kontrollálni, ha van jegyértékesítés. Ez azért is fontos, hiszen el szerették volna azt kerülni, hogy az ország számos pontjáról Székesfehérvárra utazzanak az emberek, majd kiderüljön, hogy nem tudnak bejutni a nagyjából 120-150 fős kapacitású létesítménybe.

A sajtótájékoztatót követően lapunk kérdésére Bardóczky Kornél elárulta, Filip Krajinovics szabad kártyával szeretett volna indulni a versenyen, azonban a szövetség ezt a kérését elutasította, hiszen az elsődleges cél, hogy a hazai fiatalokat támogassa. A selejtezőben lenne lehetősége indulni, azonban jelenleg úgy néz ki, hogy erre nem kerül sor.

A Kiskút Open március 10-én, vasárnap a selejtezőkkel rajtol el, amelyre a belépés ingyenes. A főtábla programja március 11-én hétfőn kezdődik, a döntőt március 17-én vasárnap rendezik. Az eseményre a jegy csak és kizárólag online megváltható, a helyszínen jegyértékesítés nem lesz.

A sajtótájékoztatót követően Piros Zsombor külön interjút adott lapunknak, amelyet IDE KATTINTVA olvashatnak el.