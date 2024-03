Fehérvár FC - Gyirmót FC Győr 1-2 (1-0)

Sóstói Stadion, zárt kapuk mögött

Fehérvár FC: Veszelinov - Bese (Cserkuti.Németh, 80.), Fiola (Larsen, 61.), Spandler (Lakatos, 84.), Gergényi, Simut (Schön, 46.) - Stefanelli, Csongvai (Pinto, 73.), Sigér (Berki, 61.) - Tóth T. (Christensen, 46.), Karamoko (Katona M., 46.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gyirmót: Rusák E. - Szőke G., Szegi, Adamcsek, Hajdú Á., Jova, Kovács D., Polgár K., Medgyes, Kicsun, Kovács M. Vezetőedző:

Gól: Tóth T. V. (2.) ill. Polgár (27.), Adamcsek (56.)

Biztatóan kezdte a csütörtök délelőtti összecsapást a Vidi, egy szabadrúgást követően Tóth Tamás Vid 13 méterről helyezett a gyirmóti kapuba a második percben, 1-0. A gól megadta az alaphangot, Bese alig fejelt a kapu mellé. Medgyes lövését aztán a Tóth Balázst helyettesítő Vezselinov Dániel védte. Karamoko 17 méteres löketét a vendégek kapusa, Rusák hárította, majd két perccel később egyenlített a Gyirmót. Polgár Kristóf 14 méterről eresztett meg egy bombát, a labda egy gyirmóti játékoson irányt változtatott, így vágódott a hálóba, 1-1. A szünetig Stefanelli kétszer is helyzetbe került, egyszer alig emelt a kapu fölé, majd lövését védte Rusák.

Tobias Christensen helyzetben

Forrás: fehervarfc.hu

A szünet után íz perccel fordított a Gyirmót: Medgyes lövését Veszelinov nagy bravúrral védte, a kipattanóra Adamcsek Máté érkezett és közelről az üres kapuba fejelt, 1-2. A hátralevő idő nagy részében a Vidi dominált, de Stefanelli centikkel célt tévesztett, Christensen emelése után pedig a gólvonalról mentettek a védők. Spandler fejesét Rusák védte, majd a hajrában a túloldalon Veszelinov hárította Hudák csúsztatását. A legvégén Molnár hibázott ziccerben.

- Mindig hasznosak a felkészülési mérkőzések. Egyrészt tudunk taktikai dolgokat gyakorolni, másrészt minden játékos, köztük a fiatalok is, mint például ma Lakatos Kristóf, megkapják a lehetőséget, hogy bizonyítsanak a pályán - értékelt a találkozót követően Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője. - Mindig nyerni szeretnénk, de a mai meccsre nem készültünk külön, hanem arra készülünk, hogy erősek legyünk a bajnokság hátralevő részében. Edzésnek jó volt a mai mérkőzés, az eredményt illetően, természetesen nyerni szerettünk volna. Most két szabadnap következik a játékosok számára - ritkán van ilyenre lehetőség, de vasárnap kezdjük a felkészülést a Puskás Akadémia elleni bajnokira, és reméljük, ez a két nap feltöltődés is segít majd abban, hogy nagy energiákkal vessük bele magunkat az edzésekbe.