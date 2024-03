Az első szettben 2:2-ig egyik játékos sem tudta hozni a saját adogatását, ekkor azonban Martineau megtörte a jeget, viszont 3:3-nál ismét elbukta. Innentől mindkét fél jól szervált, a francia nem tudott brékelni, így Valkusz 6:4-re megnyerte az első felvonást. A második játszmában aztán romlott a magyar játéka, Martineau pedig fokozatot váltott, 6:1-el egyenlített, majd 6:1-el megnyerte a mérkőzést is.

Valkusz mellett a szabad kártyával induló Füle Mátyás és Fajta Péter is pályára lépett a keddi játéknapon. Előbbi a francia Manuel Guinard ellen kapott ki 6:3, 6:0-ra, míg utóbbi a szlovák Jozef Kovalik ellen 6:2, 6:3-ra, így biztossá vált, hogy a második körben csak Piros Zsombor lehet ott a hazai teniszezők közül.

A három magyar érdekeltségű összecsapás mellett a nap fénypontja volt Richard Gasquet mérkőzése, aki a centerpálya utolsó találkozóján lépett salakra a tajvani Tseng C. H. ellen. A francia klasszis rögtön brékelt, azonban ezután 40:15-ről el is bukta az adogatását. A tajvani ezután 3:2-nél, majd 5:4-nél is elvette ellenfele adogatását, és 6:4-re behúzta az első szettet. A második játszma aztán kevesebb kérdést tartogatott, Gasquet brékelni sem tudott, Tseng kétszer is, így 6:4, 6:3-ra lezárta az összecsapást.

A Kiskút Open szerdai játéknapján az első kiemelt osztrák Dominic Thiem is pályára lép majd, aki a selejtezőből érkező lengyel Daniel Michalski ellen kezdi meg székesfehérvári szereplését. Mellette Piros Zsombor is folytathatja menetelését, az argentin Santiago Rodriguez Taverna lesz az ellenfele a második körben.

ATP Challenger Tour, Kiskút Open, 1. forduló

Matteo Martineau (francia, 8.) – Valkusz Máté 4:6, 6:1, 6:1

Jozef Kovalik (szlovák) – Fajta Péter 6:2, 6:3

Manuel Guinard (francia) – Füle Mátyás 6:3, 6:0

Titouan Droguet (francia, 7.) – Enrico Dalla Valle (olasz) 6:0, 6:3

Santiago Rodriguez Taverna (argentin) – Gerald Melzer (osztrák) 6:3, 4:6, 7:6 (7-5)

Zdenek Kolar (cseh) – Filip Misolic (osztrák, 6.) 4:6, 6:3, 6:4

Samuel Vincent Ruggeri (olasz) – Lukas Neumayer (osztrák) 1:6, 6:4, 6:3

Tseng C. H. (tajvani) – Gasquet (francia, 3.) 6:4, 6:2