Szinte teljesen megtelt az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok vasárnap este, az ICEHL rájátszása megkezdődött. A bemutatás előtt a kivetítőkön levetítettek egy filmet, a csarnok búcsúzása alkalmából, hiszen ebben a létesítményben az utolsó playoffs-át kezdte meg a csapat. A film láttán jó néhány szurkoló arcán könnycsepp csordult le, hiszen sok szép emléket láthattak viszont a képernyőn.

A mérkőzés hatalmas hangulatba kezdődött meg, a Volán nagy lendülettel esett neki a Pustertalnak, ennek meg is lett az eredménye, Phillis megszerezte a vezetést. Aztán a második harmadban jó emberelőnyös játékának köszönhetően az olasz együttes megfordította a találkozót, az utolsó játékrésznek egygólós hátrányból vágott neki a Fehérvár. Ebben a harmadban ismét fölényben hokiztak a hazaiak, és végül öt perccel a rendes játékidő vége előtt sikerült is egyenlíteni. Jöhetett a hosszabbítás, amelynek harmadik percében Hári ugratta kis zseniális passzal Kuraltot, a szlovén csatár pedig nem hibázta el a ziccert. Az első mérkőzést behúzta a Volán!

– Nehéz kezdés volt számunkra. Tudtuk, keményen nekünk fognak jönni és hogy milyen jó a hazai csapat. Utána viszont tetszett a játékunk, jó döntéseket hoztunk a koronggal. Amikor arra volt szükség, akkor jól védekeztünk, önfeláldozóan nem féltettük magunkat. Emellett legtöbbször okosan bántunk a koronggal. A kulcspillanatokban aztán nem tudtuk eldönteni a mérkőzést, ők viszont igen. Talán ezért zárták a második helyen az alapszakaszt. Közel van a hétfői meccs, már arra koncentrálunk, készen állunk majd rá – nyilatkozta Kasper Vuorinen, a Pustertal Wölfe vezetőedzője.

– Pontosan azt történt, amire előzetesen számítottunk. Öt az öt ellen nagyon jól jégkorongoztunk. Tudtuk, hogy az ellenfelünknek nagyon jó a fórjátéka, előnyben és hátrányban is, ebben pedig sanszot adtunk nekik. Ahhoz képest, hogy mi egy hetet pihentünk és ők mérkőzésből jöttek, az első tíz percünk kifejezetten jól sikerült. Gólt szereztünk és még számos helyzetünk is volt. Aztán a második játékrésztől fizikálisabb lett a játék, kicsit felültünk az ő stílusuknak, eleresztettünk pár hanyagolható kiállítást, amikből meg is fordították a mérkőzést. A harmadik harmadra újra úgy jöttünk ki, hogy jobb, ha öt az öt ellen játszunk, mert jobban végre tudjuk hajtani a tervünket. Higgadtan dolgoztunk, az első tíz percben próbáltuk felvenni a ritmust. Aztán elkezdtek jönni a helyzetek, majd a jól megérdemelt emberelőny, amiből bár nem tudtunk betalálni, helyzeteink megvoltak. Keményebben és egyszerűbben játszottunk, a hosszabbításban pedig láttunk egy szép indítást, Kuralt elszaladt szólóban és befejezte, ahogy kell. Megtettük amit kellett, aztán szinte felrobbant a csarnok. Kicsit aggódtam is, hogy összedől majd, aztán költözhetünk holnapra, de örülünk nagyon a sikernek – mondta Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője, majd kitért a hétfői mérkőzésre. – Délelőtt lesz egy meetingünk, átnézzük a játékot. Kemény és szoros párharc lesz, egy-egy gólon múlik majd, szerintem nem lesz vége négy találkozó alatt, de hétfőn be akarjuk húzni a második sikerünket.

– A védő, aki engem fogott lement cserélni, ezt észrevettem. Közben korongot szereztünk, Jancsi pedig remekül indított, én pedig belőttem a helyzetet. Szerintem hasonló lesz a hétfői meccs. Vasárnap sok helyzetünk volt az első harmadban, amiket ha kihasználtunk volna, akkor talán máshogy alakul a meccs. Komoly előnyt építhettünk volna ki és le kellett volna hozni a meccs hátralévő részét. A hétfői már egy teljesen új találkozó lesz és ugyanolyan erősen kell kezdenünk, mint vasárnap tettük. – ezt mát a győztes gól szerzője, Anze Kuralt tette hozzá.

Ami a többi párharcot illeti, a Red Bull Salzburg a Linz gárdáját verte simán 4-0-ra, míg a Bolzano 5-2-re verte a Villacot. Meglepetés azonban akadt az első körre, ugyanis az alapszakaszt fölényesen nyerő Klagenfurt otthon 2-0-ra kapott ki a Pioneers Vorarlbergtől.